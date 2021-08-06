النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 954 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1014 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على العيص

الحالة بدأت في الثالثة ظهراً وتستمر 5 ساعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة العيص تتضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة، التي بدأت الساعة الـ3 ظهراً، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على العيص
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة العيص تتضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة، التي بدأت الساعة الـ3 ظهراً، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
04:24 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على العيص

الحالة بدأت في الثالثة ظهراً وتستمر 5 ساعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
360

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة العيص تتضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة، التي بدأت الساعة الـ3 ظهراً، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,462
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,269
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة