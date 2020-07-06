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"معين" تنجز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة "قضاياي"

دون مراجعة.. من 21 رجب حتى شهر ذي القعدة الحالي

أظهرت النتائج الإحصائية بمنصة معين الإلكترونية إنجاز 33.586 طلباً من خلال خدمة "قضاياي"، خلال الفترة 21 رجب حتى شهر ذي القعدة الحالي، وذلك في إطار قياس وتطوير أداء الأعمال القضائية بمحاكم ديوان المظالم.

وتُيسّر هذه الخدمة لأطراف الدعاوى الحصول على بياناتهم القضائية وتفاصيلها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، ومن أهمها إتاحة البحث عن الدعاوى بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعاوى، إضافةً إلى إظهار بيانات الدعاوى المفصول فيها.

تأتي هذه الإحصائيات والمؤشرات التي تقدمها منصة معين الإلكترونية وفق ما يسعى إليه ديوان المظالم من تطوير لأعمال محاكمه وقياس مخرجاتها القضائية، ومعرفة نسب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، وفق أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020.

يُذكر أن خدمة "قضاياي" تتيح لأطراف الدعوى أو الممثل فيها عرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة به وتفاصيلها إلكترونيًا، وهي من سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة مُعين الالكترونية، تيسيرًا على المستفيدين في متابعة الإجراءات القضائية بشكل إلكتروني متكامل.

ديوان المظالم منصة معين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معين" تنجز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة "قضاياي"
سبق

أظهرت النتائج الإحصائية بمنصة معين الإلكترونية إنجاز 33.586 طلباً من خلال خدمة "قضاياي"، خلال الفترة 21 رجب حتى شهر ذي القعدة الحالي، وذلك في إطار قياس وتطوير أداء الأعمال القضائية بمحاكم ديوان المظالم.

وتُيسّر هذه الخدمة لأطراف الدعاوى الحصول على بياناتهم القضائية وتفاصيلها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، ومن أهمها إتاحة البحث عن الدعاوى بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعاوى، إضافةً إلى إظهار بيانات الدعاوى المفصول فيها.

تأتي هذه الإحصائيات والمؤشرات التي تقدمها منصة معين الإلكترونية وفق ما يسعى إليه ديوان المظالم من تطوير لأعمال محاكمه وقياس مخرجاتها القضائية، ومعرفة نسب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، وفق أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020.

يُذكر أن خدمة "قضاياي" تتيح لأطراف الدعوى أو الممثل فيها عرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة به وتفاصيلها إلكترونيًا، وهي من سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة مُعين الالكترونية، تيسيرًا على المستفيدين في متابعة الإجراءات القضائية بشكل إلكتروني متكامل.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
11:45 AM

"معين" تنجز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة "قضاياي"

دون مراجعة.. من 21 رجب حتى شهر ذي القعدة الحالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت النتائج الإحصائية بمنصة معين الإلكترونية إنجاز 33.586 طلباً من خلال خدمة "قضاياي"، خلال الفترة 21 رجب حتى شهر ذي القعدة الحالي، وذلك في إطار قياس وتطوير أداء الأعمال القضائية بمحاكم ديوان المظالم.

وتُيسّر هذه الخدمة لأطراف الدعاوى الحصول على بياناتهم القضائية وتفاصيلها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، ومن أهمها إتاحة البحث عن الدعاوى بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعاوى، إضافةً إلى إظهار بيانات الدعاوى المفصول فيها.

تأتي هذه الإحصائيات والمؤشرات التي تقدمها منصة معين الإلكترونية وفق ما يسعى إليه ديوان المظالم من تطوير لأعمال محاكمه وقياس مخرجاتها القضائية، ومعرفة نسب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، وفق أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020.

يُذكر أن خدمة "قضاياي" تتيح لأطراف الدعوى أو الممثل فيها عرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة به وتفاصيلها إلكترونيًا، وهي من سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة مُعين الالكترونية، تيسيرًا على المستفيدين في متابعة الإجراءات القضائية بشكل إلكتروني متكامل.

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