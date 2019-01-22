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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "غابرييل بوريك" بفوزه في الانتخابات الرئاسية بتشيلي

أعربا عن صادق الأمنيات له بقيادة بلاده لمزيد من التقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته في قيادة بلاده، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "غابرييل بوريك" بفوزه في الانتخابات الرئاسية بتشيلي
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته في قيادة بلاده، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
06:55 PM

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "غابرييل بوريك" بفوزه في الانتخابات الرئاسية بتشيلي

أعربا عن صادق الأمنيات له بقيادة بلاده لمزيد من التقدم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته في قيادة بلاده، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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