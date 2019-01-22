وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته في قيادة بلاده، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "غابرييل بوريك" بفوزه في الانتخابات الرئاسية بتشيلي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-21 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته في قيادة بلاده، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي. وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 06:55 PM

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "غابرييل بوريك" بفوزه في الانتخابات الرئاسية بتشيلي أعربا عن صادق الأمنيات له بقيادة بلاده لمزيد من التقدم





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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته في قيادة بلاده، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.