رغم قناصة الحوثي.. الجيش اليمني يستكمل تحرير أعلى جبال "صوران"

استطاع أن يكبّد المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات

استكمل الجيش اليمني، اليوم، تحرير جبل صوران بمديرية "ناطع" في محافظة "البيضاء" وسط اليمن.

وقال مدير عام مديرية ناطع مسعد الصلاحي: الجيش الوطني سيطر على أعلى قمة في جبال صوران، بعد معارك عنيفة خاضها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية التي نشرت قناصيها في المكان؛ من أجل استهداف المواطنين في منطقة "باحواص وساحه".

وأكد "الصلاحي" أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، إضافة إلى قطع خطوط الإمداد عنها.