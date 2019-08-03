جازان.. "مكافحة الجراد الصحراوي" تتواصل ورقم لاستقبال البلاغات

فرع البيئة دعا النحّالين لسرعة التجاوب ونقل مناحلهم من مناطق الإصابة

واصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، مكافحة الجراد الصحراوي، الذي بدأ توافده للمنطقة قبل شهر، واعتمد الفرع خطة للمكافحة وقرر تشكيل غرفة طوارئ لإدارة عمليات الاستكشاف والمكافحة في قطاعات المنطقة.



وتفصيلًا: ترأس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم بن حامد الجذعان؛ عددًا من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع بالمختصّين في الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له، وتم خلال تلك الاجتماعات اعتماد خطة لمكافحة آفة الجراد الصحراوي وتشكيل غرفة طوارئ لإدارة عمليات الاستكشاف والمكافحة برئاسة نائب مدير عام الفرع المهندس محمد بن علي آل عطيف؛ من خلال 14 فرقة للمكافحة الأرضية، و(11) فرقة للاستكشاف، وعدد (2) من طائرات الرش الجوي.



وخصص الفرع الرقم (0508361734) لتلقي البلاغات عن طريق تطبيق "واتس اب" والتعامل معها، وتضمنت الخطة تقسيم المنطقة إلى عدة قطاعات تعمل فيها الفرق؛ وهي: القطاع الأول يشمل خدمات مكاتب ووحدات الوزارة في (صبيا - بيش - الشقيق -الريث)، القطاع الثاني يشمل خدمات مكاتب ووحدات الوزارة في (بلغازي - الداير)، القطاع الثالث يشمل خدمات مكاتب ووحدات الوزارة في (أبو عريش - العارضة)، القطاع الرابع يشمل خدمات مكاتب ووحدات الوزارة في (الحرث - أحد المسارحة).



وقال الفرع: إنه سيتم تدعيم القطاعات كثيرة الإصابة من القطاعات الأخرى، وفقًا لما يرد لغرفة العمليات من بلاغات من ضباط الاتصال والمواطنين والمزارعين، كما أن الخطة تضمّنت إبلاغ النحّالين قبل عملية الرش من قبل ضباط الاتصال، وعددهم (11) موزعًا على كافة المكاتب والوحدات، إضافة إلى رفع تقارير يومية للفرق (تقرير يشمل الاستكشاف والمكافحة) عن طريق ضباط الاتصال، وقد بدأت أعمال المكافحة بشكل فعلي في أنحاء متفرّقة من منطقة جازان؛ نظرًا لوصول بعض الأسراب إلى عدد من مراكز ومحافظات المنطقة.



ودعا فرع الوزارة النحالين أن يتعاونوا مع موظفي الوزارة بسرعة نقل مناحلهم بعيدًا عن مواقع الإصابة بالجراد، كما يدعو الجميع إلى إرسال البلاغات على الرقم المخصص لذلك؛ حتى يتم التعامل معها بشكل فوري لتخفيف الآثار الاقتصادية وحماية الثروة النباتية في المنطقة.