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النفط يرتفع مجددًا وخام "برنت" يقفز فوق الـ60 دولارًا

عقب تقرير أظهَرَ انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد الخام الأمريكي 1.3% بعدما أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، بوتيرة أكبر من المتوقعة لتنحسر المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 59 سنتًا أو ما يعادل 1% إلى 60.10 دولارًا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 70 سنتًا أو 1.3% إلى 55.63 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفاضًا حادًّا لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع تراجع الواردات؛ إذ هبطت المخزونات 11.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره نحو مليوني برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية تقريرها الأسبوعي اليوم الأربعاء، وإذا أكدت الأرقام الرسمية بيانات معهد البترول؛ فسيكون ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للمخزونات في تسعة أسابيع.

غير أن المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وسط الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم؛ ستكبح المكاسب على الأرجح.

وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق؛ بينما قال "ليو خه" نائب رئيس الوزراء الصيني: إن بكين تود تسوية النزاع من خلال مفاوضات "هادئة".

لكن المخاوف المتعلقة بالتجارة، تجددت أمس الثلاثاء، بعدما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثًا بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة؛ مُبدية أملها في أن توقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعًا ملائمة لإجراء محادثات.

ونزلت أسعار النفط نحو 20% من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي؛ مما قد يضعف الطلب على النفط.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع مجددًا وخام "برنت" يقفز فوق الـ60 دولارًا
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد الخام الأمريكي 1.3% بعدما أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، بوتيرة أكبر من المتوقعة لتنحسر المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 59 سنتًا أو ما يعادل 1% إلى 60.10 دولارًا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 70 سنتًا أو 1.3% إلى 55.63 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفاضًا حادًّا لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع تراجع الواردات؛ إذ هبطت المخزونات 11.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره نحو مليوني برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية تقريرها الأسبوعي اليوم الأربعاء، وإذا أكدت الأرقام الرسمية بيانات معهد البترول؛ فسيكون ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للمخزونات في تسعة أسابيع.

غير أن المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وسط الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم؛ ستكبح المكاسب على الأرجح.

وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق؛ بينما قال "ليو خه" نائب رئيس الوزراء الصيني: إن بكين تود تسوية النزاع من خلال مفاوضات "هادئة".

لكن المخاوف المتعلقة بالتجارة، تجددت أمس الثلاثاء، بعدما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثًا بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة؛ مُبدية أملها في أن توقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعًا ملائمة لإجراء محادثات.

ونزلت أسعار النفط نحو 20% من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي؛ مما قد يضعف الطلب على النفط.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
10:58 AM

النفط يرتفع مجددًا وخام "برنت" يقفز فوق الـ60 دولارًا

عقب تقرير أظهَرَ انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد الخام الأمريكي 1.3% بعدما أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، بوتيرة أكبر من المتوقعة لتنحسر المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 59 سنتًا أو ما يعادل 1% إلى 60.10 دولارًا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 70 سنتًا أو 1.3% إلى 55.63 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفاضًا حادًّا لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع تراجع الواردات؛ إذ هبطت المخزونات 11.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره نحو مليوني برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية تقريرها الأسبوعي اليوم الأربعاء، وإذا أكدت الأرقام الرسمية بيانات معهد البترول؛ فسيكون ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للمخزونات في تسعة أسابيع.

غير أن المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وسط الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم؛ ستكبح المكاسب على الأرجح.

وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق؛ بينما قال "ليو خه" نائب رئيس الوزراء الصيني: إن بكين تود تسوية النزاع من خلال مفاوضات "هادئة".

لكن المخاوف المتعلقة بالتجارة، تجددت أمس الثلاثاء، بعدما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثًا بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة؛ مُبدية أملها في أن توقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعًا ملائمة لإجراء محادثات.

ونزلت أسعار النفط نحو 20% من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي؛ مما قد يضعف الطلب على النفط.

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