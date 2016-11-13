شاهد ما كتبه الملك "سلمان" بخط يده قبل 55 سنةً عن الفنان "رضوي"

الورقة تُعرض في جناح معرض "معهد مسك للفنون" بمنتدى مسك 2019

يعرض جناح معرض "معهد مسك للفنون" التابع لـ"مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية" (مسك الخيرية)، والمشارك ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي 2019 في نسخته الرابعة في فندق الفورسيزونز بالرياض ورقة كتبها الملك سلمان بن عبدالعزيز بخط يده قبل 55 عاماً، سجّل فيها إعجابه بمستوى أعمال ولوحات الفنان التشكيلي السعودي عبدالحليم رضوي، وذلك ضمن لوحات يعرضها المعهد في المنتدى للتعريف بأعمال وسيرة الفنان رضوي.

وكتب الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته للمعرض المقام حينها في باريس عام 1386 يقول: ببالغ السرور شاهدت معرض الفنان السعودي عبدالحليم رضوي وإنها لفرصة سعيدة أَن أرى ما رأيت، بعدما سمعت وقرأت عن هذا الفنان، وأرجو له مستقبلاً زاهراً مثل ما كانت بدايته مشجعة. والله ولي التوفيق".

سلمان بن عبدالعزيز

29/ 2/ 1386

يُذكر أن منتدى مسك العالمي الذي انطلق، أمس، في نسخته الرابعة في فندق الفورسيزونز بالرياض، تحت عنوان "إعادة صياغة العمل"، وسط حضور كبير، وتغطية إعلامية واسعة، من مختلف دول العالم، بمشاركة متحدثين عالميين، وشركاء دوليين، والعديد من ممثلي المؤسسات الشبابية الدولية، وحضور الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذية ورياديي الأعمال ومسؤولي القطاع الحكومي والخاص.

ويشارك في المنتدى الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام أكثر من 140 شخصية قيادية وريادية، بينما يحضر 5 آلاف شخص يمثلون أكثر من 120 دولة حول العالم.

وتشمل فعالياته عقد 50 ورشة عمل، إضافة إلى مشاركة 45 شريك معرفة بخبراتهم؛ عبر مجموعة واسعة من المجالات.