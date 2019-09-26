النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مراحل تأسيس المملكة عبر التاريخ.. وحدة صف ونبذ الفرقة والاختلاف

معارك التوحيد استمرت 32 عامًا

تحتفل المملكة باليوم الوطني، وهو الذكرى الواحد والتسعين لتوحيد البلاد تحت راية واحدة، وتوحيد القلوب، وجمع الكلمة، ووحدة الصف، ونبذ الفرقة والاختلاف، بفضل الله ثم بفضل الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين.

وتبتهج اليوم بذكرى إعلان توحيد البلاد، وتغيير اسمها لتكون "المملكة العربية السعودية"، وليكون لقب حاكمها "ملك المملكة العربية السعودية"، وقد مضى على ذلك الإعلان واحد وتسعون عامًا حتى اليوم.

وسبق ذلك مرحلة معارك التوحيد التي استمرت اثنين وثلاثين عاماً، بدأت بدخول الرياض في الخامس من شوال 1319هـ، تلاه معركة الدلم وبقية معارك العارض وسدير، ثم معارك القصيم حتى انضمامها لكيان الدولة، تلاه دخول الأحساء 1331هـ، ثم دخول عسير 1338هـ، ثم دخول حائل 1340هـ، ثم دخول مكة 1343هـ وتلاه حصار جدة ثم دخولها 1344هـ، وأخيراً كان انضمام جازان وصبيا وما يتبعهما بعد أن أسند الإدريسي جميع أمور بلاده إلى الملك عبدالعزيز عام 1349هـ لتنضم إلى كيان الدولة.

تخلل ذلك وتلاه حماية كيان الدولة من المتمردين، ومن الطامعين فيها من الدول الأخرى، فقد رسمت حدود هذه الدولة المباركة بدماء المخلصين الذين بذلوا أرواحهم فداء لثراها.

وسبق هذه الدولة المباركة بقرون تأسيس الدرعية على يد الأمير مانع بن ربيعة المريدي جد أسرة آل سعود لتكون بذرة مباركة كان ما نحن فيه اليوم من ثمراتها، وقد مر على ذلك 593 عاماً، فتتابعوا على إمارتها حتى استقبال الإمام محمد بن سعود للإمام العالم محمد بن عبدالوهاب 1157هـ، ليتعاهدا على نصرة الدين ومحاربة البدع، وكان ذلك بداية نشأة الدولة السعودية الأولى ليتتابع عليها الإمام محمد بن سعود، ثم ابنه الإمام عبدالعزيز، ثم ابنه الإمام سعود بن عبدالعزيز، ثم ابنه الإمام عبدالله بن سعود، لتسقط في زمنه الدولة السعودية الأولى.

ولم تمضِ سبع سنوات حتى قامت الدولة السعودية الثانية على يد بطل من أبطال آل سعود وهو الإمام تركي بن عبدالله بن الإمام محمد بن سعود، فطرد المحتل ووحد البلاد، وخلفه ابنه الإمام فيصل، ثم أبنائه الأئمة عبدالله وسعود وعبدالرحمن، لتسقط الدولة بعد التفكك.

ولم يمضِ عشر سنوات حتى قامت الدولة السعودية الثالثة على يد صقر الجزيرة العربية وبطلها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه.

في هذا اليوم نستذكر تضحيات أبطال التوحيد، الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين، وما قدموا في سبيل هذا الوطن، فندعو لهم ونخلد ذكرهم ومآثرهم ونفاخر بها، رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مراحل تأسيس المملكة عبر التاريخ.. وحدة صف ونبذ الفرقة والاختلاف
سبق

تحتفل المملكة باليوم الوطني، وهو الذكرى الواحد والتسعين لتوحيد البلاد تحت راية واحدة، وتوحيد القلوب، وجمع الكلمة، ووحدة الصف، ونبذ الفرقة والاختلاف، بفضل الله ثم بفضل الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين.

وتبتهج اليوم بذكرى إعلان توحيد البلاد، وتغيير اسمها لتكون "المملكة العربية السعودية"، وليكون لقب حاكمها "ملك المملكة العربية السعودية"، وقد مضى على ذلك الإعلان واحد وتسعون عامًا حتى اليوم.

وسبق ذلك مرحلة معارك التوحيد التي استمرت اثنين وثلاثين عاماً، بدأت بدخول الرياض في الخامس من شوال 1319هـ، تلاه معركة الدلم وبقية معارك العارض وسدير، ثم معارك القصيم حتى انضمامها لكيان الدولة، تلاه دخول الأحساء 1331هـ، ثم دخول عسير 1338هـ، ثم دخول حائل 1340هـ، ثم دخول مكة 1343هـ وتلاه حصار جدة ثم دخولها 1344هـ، وأخيراً كان انضمام جازان وصبيا وما يتبعهما بعد أن أسند الإدريسي جميع أمور بلاده إلى الملك عبدالعزيز عام 1349هـ لتنضم إلى كيان الدولة.

تخلل ذلك وتلاه حماية كيان الدولة من المتمردين، ومن الطامعين فيها من الدول الأخرى، فقد رسمت حدود هذه الدولة المباركة بدماء المخلصين الذين بذلوا أرواحهم فداء لثراها.

وسبق هذه الدولة المباركة بقرون تأسيس الدرعية على يد الأمير مانع بن ربيعة المريدي جد أسرة آل سعود لتكون بذرة مباركة كان ما نحن فيه اليوم من ثمراتها، وقد مر على ذلك 593 عاماً، فتتابعوا على إمارتها حتى استقبال الإمام محمد بن سعود للإمام العالم محمد بن عبدالوهاب 1157هـ، ليتعاهدا على نصرة الدين ومحاربة البدع، وكان ذلك بداية نشأة الدولة السعودية الأولى ليتتابع عليها الإمام محمد بن سعود، ثم ابنه الإمام عبدالعزيز، ثم ابنه الإمام سعود بن عبدالعزيز، ثم ابنه الإمام عبدالله بن سعود، لتسقط في زمنه الدولة السعودية الأولى.

ولم تمضِ سبع سنوات حتى قامت الدولة السعودية الثانية على يد بطل من أبطال آل سعود وهو الإمام تركي بن عبدالله بن الإمام محمد بن سعود، فطرد المحتل ووحد البلاد، وخلفه ابنه الإمام فيصل، ثم أبنائه الأئمة عبدالله وسعود وعبدالرحمن، لتسقط الدولة بعد التفكك.

ولم يمضِ عشر سنوات حتى قامت الدولة السعودية الثالثة على يد صقر الجزيرة العربية وبطلها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه.

في هذا اليوم نستذكر تضحيات أبطال التوحيد، الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين، وما قدموا في سبيل هذا الوطن، فندعو لهم ونخلد ذكرهم ومآثرهم ونفاخر بها، رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
08:12 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
01:35 AM

مراحل تأسيس المملكة عبر التاريخ.. وحدة صف ونبذ الفرقة والاختلاف

معارك التوحيد استمرت 32 عامًا

A A A
عويد التومي - الرياض
2
591

تحتفل المملكة باليوم الوطني، وهو الذكرى الواحد والتسعين لتوحيد البلاد تحت راية واحدة، وتوحيد القلوب، وجمع الكلمة، ووحدة الصف، ونبذ الفرقة والاختلاف، بفضل الله ثم بفضل الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين.

وتبتهج اليوم بذكرى إعلان توحيد البلاد، وتغيير اسمها لتكون "المملكة العربية السعودية"، وليكون لقب حاكمها "ملك المملكة العربية السعودية"، وقد مضى على ذلك الإعلان واحد وتسعون عامًا حتى اليوم.

وسبق ذلك مرحلة معارك التوحيد التي استمرت اثنين وثلاثين عاماً، بدأت بدخول الرياض في الخامس من شوال 1319هـ، تلاه معركة الدلم وبقية معارك العارض وسدير، ثم معارك القصيم حتى انضمامها لكيان الدولة، تلاه دخول الأحساء 1331هـ، ثم دخول عسير 1338هـ، ثم دخول حائل 1340هـ، ثم دخول مكة 1343هـ وتلاه حصار جدة ثم دخولها 1344هـ، وأخيراً كان انضمام جازان وصبيا وما يتبعهما بعد أن أسند الإدريسي جميع أمور بلاده إلى الملك عبدالعزيز عام 1349هـ لتنضم إلى كيان الدولة.

تخلل ذلك وتلاه حماية كيان الدولة من المتمردين، ومن الطامعين فيها من الدول الأخرى، فقد رسمت حدود هذه الدولة المباركة بدماء المخلصين الذين بذلوا أرواحهم فداء لثراها.

وسبق هذه الدولة المباركة بقرون تأسيس الدرعية على يد الأمير مانع بن ربيعة المريدي جد أسرة آل سعود لتكون بذرة مباركة كان ما نحن فيه اليوم من ثمراتها، وقد مر على ذلك 593 عاماً، فتتابعوا على إمارتها حتى استقبال الإمام محمد بن سعود للإمام العالم محمد بن عبدالوهاب 1157هـ، ليتعاهدا على نصرة الدين ومحاربة البدع، وكان ذلك بداية نشأة الدولة السعودية الأولى ليتتابع عليها الإمام محمد بن سعود، ثم ابنه الإمام عبدالعزيز، ثم ابنه الإمام سعود بن عبدالعزيز، ثم ابنه الإمام عبدالله بن سعود، لتسقط في زمنه الدولة السعودية الأولى.

ولم تمضِ سبع سنوات حتى قامت الدولة السعودية الثانية على يد بطل من أبطال آل سعود وهو الإمام تركي بن عبدالله بن الإمام محمد بن سعود، فطرد المحتل ووحد البلاد، وخلفه ابنه الإمام فيصل، ثم أبنائه الأئمة عبدالله وسعود وعبدالرحمن، لتسقط الدولة بعد التفكك.

ولم يمضِ عشر سنوات حتى قامت الدولة السعودية الثالثة على يد صقر الجزيرة العربية وبطلها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه.

في هذا اليوم نستذكر تضحيات أبطال التوحيد، الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين، وما قدموا في سبيل هذا الوطن، فندعو لهم ونخلد ذكرهم ومآثرهم ونفاخر بها، رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,930
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,737
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,262

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة