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مرور الطائف يضبط مفحط تربة: "عرَّض حياته والآخرين للخطر"

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه في النظام

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة تربة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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مرور الطائف يضبط مفحط تربة: "عرَّض حياته والآخرين للخطر"
سبق

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة تربة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
08:23 AM

مرور الطائف يضبط مفحط تربة: "عرَّض حياته والآخرين للخطر"

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه في النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,508

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة تربة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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