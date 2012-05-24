مرور الطائف يضبط مفحط تربة: "عرَّض حياته والآخرين للخطر"

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة تربة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة تربة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة تربة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة تربة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.