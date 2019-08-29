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المالكي: سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي

أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الـ(23:35) من مساء الأربعاء (28 أغسطس 2019 م) سقط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين، ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا توجد أية إصابات - ولله الحمد - حتى نشر هذا البيان.

وأضاف العقيد المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ إذ أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)؛ وهو ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الذين يجب يُعنوا بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني؛ وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورُّط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، منها القرار (2216)، والقرار (2231). مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين. وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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المالكي: سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الـ(23:35) من مساء الأربعاء (28 أغسطس 2019 م) سقط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين، ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا توجد أية إصابات - ولله الحمد - حتى نشر هذا البيان.

وأضاف العقيد المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ إذ أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)؛ وهو ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الذين يجب يُعنوا بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني؛ وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورُّط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، منها القرار (2216)، والقرار (2231). مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين. وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
01:32 AM
اخر تعديل
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
02:26 AM

المالكي: سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي

أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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9,427

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الـ(23:35) من مساء الأربعاء (28 أغسطس 2019 م) سقط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين، ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا توجد أية إصابات - ولله الحمد - حتى نشر هذا البيان.

وأضاف العقيد المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ إذ أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)؛ وهو ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الذين يجب يُعنوا بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني؛ وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورُّط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، منها القرار (2216)، والقرار (2231). مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين. وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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