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الأهلي يطوي صفحة الشباب.. ويبدأ تحضيراته للفيصلي

فتح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صفحة لقاء نظيره الفيصلي، في الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وبدأت تدريبات الأخضر، اليوم الأحد، باجتماع لمدرب الفريق "هاسي" مع اللاعبين، طالب من خلاله إغلاق ملف مباراة الشباب والتي خسرها الفريق 4/3، والتركيز على مواجهة الفيصلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحل في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يطوي صفحة الشباب.. ويبدأ تحضيراته للفيصلي
سبق

فتح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صفحة لقاء نظيره الفيصلي، في الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وبدأت تدريبات الأخضر، اليوم الأحد، باجتماع لمدرب الفريق "هاسي" مع اللاعبين، طالب من خلاله إغلاق ملف مباراة الشباب والتي خسرها الفريق 4/3، والتركيز على مواجهة الفيصلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحل في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
05:27 PM

الأهلي يطوي صفحة الشباب.. ويبدأ تحضيراته للفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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فتح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صفحة لقاء نظيره الفيصلي، في الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وبدأت تدريبات الأخضر، اليوم الأحد، باجتماع لمدرب الفريق "هاسي" مع اللاعبين، طالب من خلاله إغلاق ملف مباراة الشباب والتي خسرها الفريق 4/3، والتركيز على مواجهة الفيصلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحل في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

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