هل يتناول "ترامب" أدوية "كورونا".. هكذا جاءت إجابته؟

لقاء تلفزيوني كشف فيه تفاصيل حول معركته مع الفيروس

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية بُثت، الجمعة، بعد أسبوع على دخوله المستشفى بسبب إصابته بكوفيد-19، عن أنّه "لم يعد يتناول أدوية"، مظهراً مزيداً من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس كورونا المستجد.

وحلّ الرئيس الأميركي ضيفاً في برنامج "تاكر كارلسون تونايت" عبر شبكة فوكس، في ظهور وصفه البيت الأبيض بأنه "تقييم طبّي" يُجريه الدكتور مارك سيغل لترامب على الهواء.

وقال ترامب لسيغل: "في الوقت الحالي، أنا لا أتناول الأدوية. لا أتناول أي أدوية منذ 8 ساعات على الأرجح".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" لم يتضح متى تمّ تسجيل المقابلة التي قال كارلسون إنّ طاقماً من البيت الأبيض صوّرها.

وقال أطباء ترامب؛ في وقت سابق، إنهم أعطوه مزيجاً قوياً من الأدوية العلاجية بما في ذلك ديكساميثازون الذي يُعطى عادة لحالات كوفيد-19 الخطيرة.

وقال ترامب؛ أيضاً إنه خضع مجدداً لفحص كوفيد-19.