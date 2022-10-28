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وزير الخارجية الأمريكي يندد باستيلاء الجيش السوداني على السلطة

"بلينكن" بحث مع "المهدي" دعم واشنطن للانتقال مدنى

ندّد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في اتصال هاتفى مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، اليوم الخميس، باستيلاء الجيش السودانى على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.

وذكر "بلينكن" على "تويتر" أنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السودانى في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن "بلينكن" بحث دعم واشنطن لانتقال مدنى؛ وفقاً للإعلان الدستورى السودانى.

وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة الانتقالية الاثنين الماضي، وقُتل العديد في اشتباكات مع قوات الأمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية الأمريكي يندد باستيلاء الجيش السوداني على السلطة
سبق

ندّد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في اتصال هاتفى مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، اليوم الخميس، باستيلاء الجيش السودانى على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.

وذكر "بلينكن" على "تويتر" أنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السودانى في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن "بلينكن" بحث دعم واشنطن لانتقال مدنى؛ وفقاً للإعلان الدستورى السودانى.

وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة الانتقالية الاثنين الماضي، وقُتل العديد في اشتباكات مع قوات الأمن.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
02:40 PM

وزير الخارجية الأمريكي يندد باستيلاء الجيش السوداني على السلطة

"بلينكن" بحث مع "المهدي" دعم واشنطن للانتقال مدنى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندّد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في اتصال هاتفى مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، اليوم الخميس، باستيلاء الجيش السودانى على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.

وذكر "بلينكن" على "تويتر" أنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السودانى في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن "بلينكن" بحث دعم واشنطن لانتقال مدنى؛ وفقاً للإعلان الدستورى السودانى.

وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة الانتقالية الاثنين الماضي، وقُتل العديد في اشتباكات مع قوات الأمن.

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