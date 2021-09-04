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أفغانيات يتظاهرن وسط كابول لمطالبة "طالبان" بالاعتراف بحقوق المرأة

الحركة قمعتهن بالغاز المسيل للدموع

تظاهرت ناشطات وصحفيات أفغانيات وسط العاصمة كابول، اليوم (السبت)، لليوم الثاني على التوالي، لمطالبة حركة طالبان بالاعتراف بحقوق المرأة وفي مقدمتها الحق في التعليم والعمل، ومشاركتها في تشكيل الحكومة التي تعتزم الحركة إعلان تشكيلها.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" أن عناصر "طالبان" استخدموا الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرات من الوصول إلى القصر الرئاسي؛ ما تسبب في وقوع حوادث عنف بين الجانبين؛ وفقاً لـ"الشرق".

وتجمع أمس العشرات من نشطاء حقوق المرأة والصحفيات؛ للمطالبة باعتراف طالبان بحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشاركتها في الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال أيام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أفغانيات يتظاهرن وسط كابول لمطالبة "طالبان" بالاعتراف بحقوق المرأة
سبق

تظاهرت ناشطات وصحفيات أفغانيات وسط العاصمة كابول، اليوم (السبت)، لليوم الثاني على التوالي، لمطالبة حركة طالبان بالاعتراف بحقوق المرأة وفي مقدمتها الحق في التعليم والعمل، ومشاركتها في تشكيل الحكومة التي تعتزم الحركة إعلان تشكيلها.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" أن عناصر "طالبان" استخدموا الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرات من الوصول إلى القصر الرئاسي؛ ما تسبب في وقوع حوادث عنف بين الجانبين؛ وفقاً لـ"الشرق".

وتجمع أمس العشرات من نشطاء حقوق المرأة والصحفيات؛ للمطالبة باعتراف طالبان بحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشاركتها في الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال أيام.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
03:01 PM

أفغانيات يتظاهرن وسط كابول لمطالبة "طالبان" بالاعتراف بحقوق المرأة

الحركة قمعتهن بالغاز المسيل للدموع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تظاهرت ناشطات وصحفيات أفغانيات وسط العاصمة كابول، اليوم (السبت)، لليوم الثاني على التوالي، لمطالبة حركة طالبان بالاعتراف بحقوق المرأة وفي مقدمتها الحق في التعليم والعمل، ومشاركتها في تشكيل الحكومة التي تعتزم الحركة إعلان تشكيلها.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" أن عناصر "طالبان" استخدموا الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرات من الوصول إلى القصر الرئاسي؛ ما تسبب في وقوع حوادث عنف بين الجانبين؛ وفقاً لـ"الشرق".

وتجمع أمس العشرات من نشطاء حقوق المرأة والصحفيات؛ للمطالبة باعتراف طالبان بحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشاركتها في الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال أيام.

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