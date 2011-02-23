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إغلاق مقهى "شيشة" بجازان يشرع أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء

جرى إغلاقه ومصادرة المواد المحظورة وتطبيق العقوبات بحق المالك

تمكّن مراقبو أمانة منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، من ضبط مقهى "شيشة" يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع تقديمها للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية لهم في الخفاء.

وتفصيلاً، أظهرت صور نشرتها الأمانة لحظة مداهمة الموقع، حيث جرى إغلاق المقهى ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.

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إغلاق مقهى "شيشة" بجازان يشرع أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء
سبق

تمكّن مراقبو أمانة منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، من ضبط مقهى "شيشة" يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع تقديمها للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية لهم في الخفاء.

وتفصيلاً، أظهرت صور نشرتها الأمانة لحظة مداهمة الموقع، حيث جرى إغلاق المقهى ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
09:50 PM

إغلاق مقهى "شيشة" بجازان يشرع أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء

جرى إغلاقه ومصادرة المواد المحظورة وتطبيق العقوبات بحق المالك

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فهد كاملي - جازان
3
646

تمكّن مراقبو أمانة منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، من ضبط مقهى "شيشة" يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع تقديمها للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية لهم في الخفاء.

وتفصيلاً، أظهرت صور نشرتها الأمانة لحظة مداهمة الموقع، حيث جرى إغلاق المقهى ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.

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