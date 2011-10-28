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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم آليات الدفاع المدني للحكومة الفلسطينية

تشتمل على 4 آليات مزدوجة للإطفاء والإنقاذ.. لدعم الشعب الشقيق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية إلى الحكومة الفلسطينية والمتمثلة في آليات للدفاع المدني.

وقد وقّع محضر تسليم شحنة المساعدات في مقر سفارة المملكة بالعاصمة الأردنية عمّان: السفير نايف السديري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، فيما وقعها عن الجانب الفلسطيني نائب السفير الفلسطيني لدى الأردن حاتم صالح كايد.

واشتملت المساعدات على ثماني آليات مجهزة بأحدث التكنولوجيا المتطورة بهدف دعم إمكانات الدفاع المدني الفلسطيني؛ منها أربع آليات مزدوجة للإطفاء والإنقاذ، إضافة إلى آليتي إطفاء كبيرتين، واثنتين ذواتَيْ حجم صغير.

وأوضح "السديري" أن المساعدات تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبر نائب السفير الفلسطيني حاتم كايد، عن شكره لحكومة المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على المساعدات التي تلقاها الدفاع المدني الفلسطيني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم آليات الدفاع المدني للحكومة الفلسطينية
سبق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية إلى الحكومة الفلسطينية والمتمثلة في آليات للدفاع المدني.

وقد وقّع محضر تسليم شحنة المساعدات في مقر سفارة المملكة بالعاصمة الأردنية عمّان: السفير نايف السديري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، فيما وقعها عن الجانب الفلسطيني نائب السفير الفلسطيني لدى الأردن حاتم صالح كايد.

واشتملت المساعدات على ثماني آليات مجهزة بأحدث التكنولوجيا المتطورة بهدف دعم إمكانات الدفاع المدني الفلسطيني؛ منها أربع آليات مزدوجة للإطفاء والإنقاذ، إضافة إلى آليتي إطفاء كبيرتين، واثنتين ذواتَيْ حجم صغير.

وأوضح "السديري" أن المساعدات تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبر نائب السفير الفلسطيني حاتم كايد، عن شكره لحكومة المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على المساعدات التي تلقاها الدفاع المدني الفلسطيني.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:47 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم آليات الدفاع المدني للحكومة الفلسطينية

تشتمل على 4 آليات مزدوجة للإطفاء والإنقاذ.. لدعم الشعب الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية إلى الحكومة الفلسطينية والمتمثلة في آليات للدفاع المدني.

وقد وقّع محضر تسليم شحنة المساعدات في مقر سفارة المملكة بالعاصمة الأردنية عمّان: السفير نايف السديري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، فيما وقعها عن الجانب الفلسطيني نائب السفير الفلسطيني لدى الأردن حاتم صالح كايد.

واشتملت المساعدات على ثماني آليات مجهزة بأحدث التكنولوجيا المتطورة بهدف دعم إمكانات الدفاع المدني الفلسطيني؛ منها أربع آليات مزدوجة للإطفاء والإنقاذ، إضافة إلى آليتي إطفاء كبيرتين، واثنتين ذواتَيْ حجم صغير.

وأوضح "السديري" أن المساعدات تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبر نائب السفير الفلسطيني حاتم كايد، عن شكره لحكومة المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على المساعدات التي تلقاها الدفاع المدني الفلسطيني.

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