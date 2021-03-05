"آل زاهر" يتخرّج بتقدير ممتاز
تلقّى الملازم مظلي صاعقة، علي بن سعيد بن وازع آل زاهر، أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من دورة تأسيسية ضباط دروع، بتقدير ممتاز .
وتلقّى "آل زاهر" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، الذين تمنوا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
"آل زاهر" يتخرّج بتقدير ممتاز
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-05
تلقّى الملازم مظلي صاعقة، علي بن سعيد بن وازع آل زاهر، أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من دورة تأسيسية ضباط دروع، بتقدير ممتاز .
وتلقّى "آل زاهر" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، الذين تمنوا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
02:33 PM
"آل زاهر" يتخرّج بتقدير ممتاز
تلقّى الملازم مظلي صاعقة، علي بن سعيد بن وازع آل زاهر، أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من دورة تأسيسية ضباط دروع، بتقدير ممتاز .
وتلقّى "آل زاهر" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، الذين تمنوا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.