النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 أنواع للعنف.. شاهد من طريق "تركي الأول": خطورة الضرب التأديبي للأطفال

حملة لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية من عنوانها "ترى ضرهم".. آباء وطلاب

على هيئة غرف منزلية بأثاثها ومرافقها؛ أقامت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، فعالية في طريق "تركي الأول"؛ للتوعية بخطر ضرب الأطفال بقصد تأديبهم، وتوقف الآباء في موقع الفعالية التي استهدفتهم بالدرجة الأولى، كما تعرّف الشباب والشابات على طرق التربية السليمة.

وتحت شعار "#يقولون ما ضر الأولين.. ترى ضرهم"، استقبل طلاب وطالبات جامعة العلوم الصحية بالحرس، الزوار في يومهم الثاني، وبدأوا في الشرح والإجابة على الأسئلة، كاشفين أن أنواع العنف 5، وهي: (العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي، وإهمال الطفل، ومشاهدة العنف).

كما تحدّثوا عن عوامل خطورة الضرب التأديبي، التي تَمحورت حول: الأمراض النفسية وقلة الصحة العاطفية، والحالة الاجتماعية، ومستوى تعليم الوالدين والأيديولوجية الدينية، وقلة المعرفة بكيفية تطور الطفل على جميع الأصعدة الجسدية، والعقلية، والعاطفية، والضغط العصبي أو النفسي مثل "المشاكل المادية أو المشاكل الزوجية"، والتعرض للضرب التأديبي والعنف الجسدي في الطفولة.

وفي أحد الغرف التي تحمل اسم "خط مساندة الطفل"، وقفت إحدى المسؤولات لعرض تجربة برنامج العنف الأسري، وأوضحت أنه جرى تخصيص رقم للتبليغ عن حالة إيذاء الطفل في السعودية وهو الرقم (116111)، ويعتبر خط مساندة ساخن ومجاني يستقبل كل المشاكل المتعلقة بالأطفال دون سن الثامنة عشرة، ويقدم للمتصلين المشورة والإحالات للجهات المعنية والمتابعة حسب ما تقتضيه الحالة.

وبيّنت الفعالية، أن الإساءة للطفل في السعودية، أفرزت 2000 حالة عنف على الأطفال بين عاميْ 2009- 2016، وأكثر حالات العنف كانت على الأطفال بين سنيْ 6- 12 سنة، ثم يليهم من 1- 5 سنوات، كما تعرّض الإناث للاعتداء بنسبة 51% والذكور 49%، إضافة إلى أن أكثر حالات الاعتداء المسجلة كانت الاعتداء الجسدي، ثم الإهمال، ويليه الاعتداء الجنسي، وأكثر أنواع الإصابات شيوعًا هي إصابات الرأس، يليها الكدمات، فالحروق، ثم الكسور.

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وزارة الحرس الوطني طريق تركي الأول ضرب الأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5 أنواع للعنف.. شاهد من طريق "تركي الأول": خطورة الضرب التأديبي للأطفال
سبق

على هيئة غرف منزلية بأثاثها ومرافقها؛ أقامت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، فعالية في طريق "تركي الأول"؛ للتوعية بخطر ضرب الأطفال بقصد تأديبهم، وتوقف الآباء في موقع الفعالية التي استهدفتهم بالدرجة الأولى، كما تعرّف الشباب والشابات على طرق التربية السليمة.

وتحت شعار "#يقولون ما ضر الأولين.. ترى ضرهم"، استقبل طلاب وطالبات جامعة العلوم الصحية بالحرس، الزوار في يومهم الثاني، وبدأوا في الشرح والإجابة على الأسئلة، كاشفين أن أنواع العنف 5، وهي: (العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي، وإهمال الطفل، ومشاهدة العنف).

كما تحدّثوا عن عوامل خطورة الضرب التأديبي، التي تَمحورت حول: الأمراض النفسية وقلة الصحة العاطفية، والحالة الاجتماعية، ومستوى تعليم الوالدين والأيديولوجية الدينية، وقلة المعرفة بكيفية تطور الطفل على جميع الأصعدة الجسدية، والعقلية، والعاطفية، والضغط العصبي أو النفسي مثل "المشاكل المادية أو المشاكل الزوجية"، والتعرض للضرب التأديبي والعنف الجسدي في الطفولة.

وفي أحد الغرف التي تحمل اسم "خط مساندة الطفل"، وقفت إحدى المسؤولات لعرض تجربة برنامج العنف الأسري، وأوضحت أنه جرى تخصيص رقم للتبليغ عن حالة إيذاء الطفل في السعودية وهو الرقم (116111)، ويعتبر خط مساندة ساخن ومجاني يستقبل كل المشاكل المتعلقة بالأطفال دون سن الثامنة عشرة، ويقدم للمتصلين المشورة والإحالات للجهات المعنية والمتابعة حسب ما تقتضيه الحالة.

وبيّنت الفعالية، أن الإساءة للطفل في السعودية، أفرزت 2000 حالة عنف على الأطفال بين عاميْ 2009- 2016، وأكثر حالات العنف كانت على الأطفال بين سنيْ 6- 12 سنة، ثم يليهم من 1- 5 سنوات، كما تعرّض الإناث للاعتداء بنسبة 51% والذكور 49%، إضافة إلى أن أكثر حالات الاعتداء المسجلة كانت الاعتداء الجسدي، ثم الإهمال، ويليه الاعتداء الجنسي، وأكثر أنواع الإصابات شيوعًا هي إصابات الرأس، يليها الكدمات، فالحروق، ثم الكسور.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:41 AM

5 أنواع للعنف.. شاهد من طريق "تركي الأول": خطورة الضرب التأديبي للأطفال

حملة لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية من عنوانها "ترى ضرهم".. آباء وطلاب

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
118

على هيئة غرف منزلية بأثاثها ومرافقها؛ أقامت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، فعالية في طريق "تركي الأول"؛ للتوعية بخطر ضرب الأطفال بقصد تأديبهم، وتوقف الآباء في موقع الفعالية التي استهدفتهم بالدرجة الأولى، كما تعرّف الشباب والشابات على طرق التربية السليمة.

وتحت شعار "#يقولون ما ضر الأولين.. ترى ضرهم"، استقبل طلاب وطالبات جامعة العلوم الصحية بالحرس، الزوار في يومهم الثاني، وبدأوا في الشرح والإجابة على الأسئلة، كاشفين أن أنواع العنف 5، وهي: (العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي، وإهمال الطفل، ومشاهدة العنف).

كما تحدّثوا عن عوامل خطورة الضرب التأديبي، التي تَمحورت حول: الأمراض النفسية وقلة الصحة العاطفية، والحالة الاجتماعية، ومستوى تعليم الوالدين والأيديولوجية الدينية، وقلة المعرفة بكيفية تطور الطفل على جميع الأصعدة الجسدية، والعقلية، والعاطفية، والضغط العصبي أو النفسي مثل "المشاكل المادية أو المشاكل الزوجية"، والتعرض للضرب التأديبي والعنف الجسدي في الطفولة.

وفي أحد الغرف التي تحمل اسم "خط مساندة الطفل"، وقفت إحدى المسؤولات لعرض تجربة برنامج العنف الأسري، وأوضحت أنه جرى تخصيص رقم للتبليغ عن حالة إيذاء الطفل في السعودية وهو الرقم (116111)، ويعتبر خط مساندة ساخن ومجاني يستقبل كل المشاكل المتعلقة بالأطفال دون سن الثامنة عشرة، ويقدم للمتصلين المشورة والإحالات للجهات المعنية والمتابعة حسب ما تقتضيه الحالة.

وبيّنت الفعالية، أن الإساءة للطفل في السعودية، أفرزت 2000 حالة عنف على الأطفال بين عاميْ 2009- 2016، وأكثر حالات العنف كانت على الأطفال بين سنيْ 6- 12 سنة، ثم يليهم من 1- 5 سنوات، كما تعرّض الإناث للاعتداء بنسبة 51% والذكور 49%، إضافة إلى أن أكثر حالات الاعتداء المسجلة كانت الاعتداء الجسدي، ثم الإهمال، ويليه الاعتداء الجنسي، وأكثر أنواع الإصابات شيوعًا هي إصابات الرأس، يليها الكدمات، فالحروق، ثم الكسور.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,711
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,871
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,454
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,809

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة