وأعلن "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر" رفضه لهذه الاستضافة قائلاً: "هذا شيء غير مقبول تماماً، وسنحقق في موضوع ونتخذ اللازم حالاً".

وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بفتح تحقيق حول استضافة صلاح الأخفش الفنان اليمني المتعاطف مع الحوثيين لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة.

تركي آل الشيخ عن استضافة "ألأخفش" بجدة: أمر غير مقبول وسنحقق عبدالحكيم شار سبق 2019-12-30 وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بفتح تحقيق حول استضافة صلاح الأخفش الفنان اليمني المتعاطف مع الحوثيين لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة. وأعلن "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر" رفضه لهذه الاستضافة قائلاً: "هذا شيء غير مقبول تماماً، وسنحقق في موضوع ونتخذ اللازم حالاً".

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441 02:18 PM

تركي آل الشيخ عن استضافة "ألأخفش" بجدة: أمر غير مقبول وسنحقق فنان من اليمن متعاطف مع الحوثيين وتمت دعوته لأحد المهرجانات بالمحافظة





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وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بفتح تحقيق حول استضافة صلاح الأخفش الفنان اليمني المتعاطف مع الحوثيين لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة.

وأعلن "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر" رفضه لهذه الاستضافة قائلاً: "هذا شيء غير مقبول تماماً، وسنحقق في موضوع ونتخذ اللازم حالاً".