"كورونا" يعزل 32 رياضيًّا في "أولمبياد بكين"

بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس

أوضح منظمون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أنه تم عزل 32 رياضيًّا، بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأن مدة العزل في المتوسط تبلغ سبعة أيام.

وقال بريان مكلوسكي، رئيس اللجنة الطبية المتخصصة في دورة ألعاب بكين: "سنسمح لأكبر عدد ممكن من الرياضيين بالخروج من العزل؛ ولكن فقط بقدر ما يمكننا القيام به بأمان".

ولفت إلى أن "الغالبية العظمى من الرياضيين المعزولين، هم بصحة جيدة، ولا يحتاجون إلى أي علاج طبي".

واعترف المنظمون -وفق "الأسوشيتد برس"- بأن العزل صعب للرياضيين، الذين يواجهون احتمال فقدان المسابقات بعد سنوات من التدريب؛ مؤكدين أنهم يعملون على معالجة أي مشاكل بسرعة.

ويطلب منظمو أولمبياد بكين، من الجميع إجراء اختبارات PCR يوميًّا، ويتم نقل أولئك الذين يتم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، إلى منشأة عزل، إلى حين حصولهم على اختبارات سلبية تؤكد خلوهم من العدوى.

وأشار مكلوسكي، إلى أن الاختبارات التي يجريها المصابون قد تكون إيجابية لفترة طويلة، وأن الذين أصيبوا سابقًا قد تظهر نتائج اختباراتهم إيجابية بسبب إصابتهم مرة أخرى، ومن الممكن أن ينشروا الفيروس.