انطلاق دوري محمية الإمام تركي لكرة القدم للموهوبين 16 ديسمبر الجاري

المباريات تلعب كل خميس من كل أسبوع بتربة حائل

تطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، دوري المحمية لكرة القدم للموهوبين في مناطق المحمية، خلال الفترة من 16 ديسمبر 2021 إلى 17 مارس 2022.

وأوضحت الهيئة أن مباريات الدوري ستنطلق كل يوم خميس من كل أسبوع على ملعب البلدية بمدينة تربة حائل، ويسمح بالتسجيل للفئة العمرية من 18 عاماً فما فوق.

وأشارت إلى أن جوائز المركز الأول مبلغ 20 ألف ريال وكأس وميداليات ذهبية، والمركز الثاني 15 ألف ريال وميداليات فضية، أما المركز الثالث فسيحصل على 10 آلاف ريال وميداليات برونزية.

ودعت الهيئة شباب مناطق المحمية الراغبين في المشاركة والمنافسة للتسجيل من خلال الرابط التالي:

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