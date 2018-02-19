النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1928 خلال الـ24 ساعة الماضية

"سكايب" يوسّع استخدام ميزة استثنائية إلى 5 دول حول العالم

أعلن تطبيق "سكايب" للمكالمات الفيديو من شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، توسيع ميزة استثنائية خاصة بها لتشمل 5 دول حول العالم، واعدة بأن يتم تعميمها على كل دول العالم في وقت لاحق.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "سكايب" مدّد ميزة إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة، بعدما كانت متاحة في أستراليا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة.

وتتميّز هذه الميزة أنه يمكن لمستخدم "سكايب" الاتصال بخدمات الطوارئ الخاصة بهم من أجهزة الكمبيوتر المنزلية، في حالة فقدان الوصول إلى الهاتف المحمول أو الخط الأرضي.

لكن تلك التقنية يمكن ألا تعمل بصورة كاملة في حالة وجود هواتف ذكية أو أرضية بالقرب من المستخدم، حيث إنها تعمل في حالات الطوارئ فقط.

وتتزامن هذه الميزة مع تحديث "سكايب" الذي يمكن للمستخدم من خلاله ترك رسالة صوتية مدتها 5 دقائق بدلاً من التوقف عند دقيقتين فقط في السابق.

ويتضمن التحديث الجديد لـ"سكايب" أيضاً إمكانية التبديل بين الوضعين الفاتح والغامق، والقدرة على التكبير والتصغير عند مشاركتهم شاشتهم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"سكايب" يوسّع استخدام ميزة استثنائية إلى 5 دول حول العالم
سبق

أعلن تطبيق "سكايب" للمكالمات الفيديو من شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، توسيع ميزة استثنائية خاصة بها لتشمل 5 دول حول العالم، واعدة بأن يتم تعميمها على كل دول العالم في وقت لاحق.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "سكايب" مدّد ميزة إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة، بعدما كانت متاحة في أستراليا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة.

وتتميّز هذه الميزة أنه يمكن لمستخدم "سكايب" الاتصال بخدمات الطوارئ الخاصة بهم من أجهزة الكمبيوتر المنزلية، في حالة فقدان الوصول إلى الهاتف المحمول أو الخط الأرضي.

لكن تلك التقنية يمكن ألا تعمل بصورة كاملة في حالة وجود هواتف ذكية أو أرضية بالقرب من المستخدم، حيث إنها تعمل في حالات الطوارئ فقط.

وتتزامن هذه الميزة مع تحديث "سكايب" الذي يمكن للمستخدم من خلاله ترك رسالة صوتية مدتها 5 دقائق بدلاً من التوقف عند دقيقتين فقط في السابق.

ويتضمن التحديث الجديد لـ"سكايب" أيضاً إمكانية التبديل بين الوضعين الفاتح والغامق، والقدرة على التكبير والتصغير عند مشاركتهم شاشتهم.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
12:29 PM

"سكايب" يوسّع استخدام ميزة استثنائية إلى 5 دول حول العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
285

أعلن تطبيق "سكايب" للمكالمات الفيديو من شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، توسيع ميزة استثنائية خاصة بها لتشمل 5 دول حول العالم، واعدة بأن يتم تعميمها على كل دول العالم في وقت لاحق.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "سكايب" مدّد ميزة إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة، بعدما كانت متاحة في أستراليا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة.

وتتميّز هذه الميزة أنه يمكن لمستخدم "سكايب" الاتصال بخدمات الطوارئ الخاصة بهم من أجهزة الكمبيوتر المنزلية، في حالة فقدان الوصول إلى الهاتف المحمول أو الخط الأرضي.

لكن تلك التقنية يمكن ألا تعمل بصورة كاملة في حالة وجود هواتف ذكية أو أرضية بالقرب من المستخدم، حيث إنها تعمل في حالات الطوارئ فقط.

وتتزامن هذه الميزة مع تحديث "سكايب" الذي يمكن للمستخدم من خلاله ترك رسالة صوتية مدتها 5 دقائق بدلاً من التوقف عند دقيقتين فقط في السابق.

ويتضمن التحديث الجديد لـ"سكايب" أيضاً إمكانية التبديل بين الوضعين الفاتح والغامق، والقدرة على التكبير والتصغير عند مشاركتهم شاشتهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,144
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,555
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,212
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,165

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة