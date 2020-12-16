صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وسقط في أرض فضاء وتناثرت شظاياه في مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار.

سقوط مقذوف عسكري أطلقه مليشيا الحوثي على إحدى قرى جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-16 صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وسقط في أرض فضاء وتناثرت شظاياه في مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار. وقال "الغامدي": تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442 05:23 PM

اخر تعديل 16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442 06:00 PM

سقوط مقذوف عسكري أطلقه مليشيا الحوثي على إحدى قرى جازان "المدني" باشر الواقعة.. والاعتداء لم يخلّف إصاباتٍ أو أضراراً





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صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وسقط في أرض فضاء وتناثرت شظاياه في مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار.

وقال "الغامدي": تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.