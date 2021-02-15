أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على ‏حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-15 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442 09:34 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على ‏حائل قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساء





A A A





2 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.