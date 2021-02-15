النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على ‏حائل

قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على ‏حائل
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
09:34 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على ‏حائل

قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
422

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,100
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,511
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,802
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,484

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة