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قتلى وأسرى حوثيون في عملية تمشيط للجيش اليمني في شمال الجوف

للمواقع التي استعادها من قبضة المليشيات المدعومة من إيران بمديرية خب

أعلن الجيش اليمني، تنفيذ عملية تمشيط للمواقع التي استعادها من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن العملية أسفرت عن مقتل وأسر عدد من عناصر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة.

وكان الجيش اليمني قد شن يوم الأحد هجومًا مباغتًا تَمَكّن خلاله من استعادة عدد من المواقع الحاكمة جنوب غرب معسكر الخنجر منها جبل خليف الجبارة.

الجيش اليمني مليشيا الحوثي

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قتلى وأسرى حوثيون في عملية تمشيط للجيش اليمني في شمال الجوف
سبق

أعلن الجيش اليمني، تنفيذ عملية تمشيط للمواقع التي استعادها من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن العملية أسفرت عن مقتل وأسر عدد من عناصر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة.

وكان الجيش اليمني قد شن يوم الأحد هجومًا مباغتًا تَمَكّن خلاله من استعادة عدد من المواقع الحاكمة جنوب غرب معسكر الخنجر منها جبل خليف الجبارة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
10:55 AM

قتلى وأسرى حوثيون في عملية تمشيط للجيش اليمني في شمال الجوف

للمواقع التي استعادها من قبضة المليشيات المدعومة من إيران بمديرية خب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعلن الجيش اليمني، تنفيذ عملية تمشيط للمواقع التي استعادها من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن العملية أسفرت عن مقتل وأسر عدد من عناصر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة.

وكان الجيش اليمني قد شن يوم الأحد هجومًا مباغتًا تَمَكّن خلاله من استعادة عدد من المواقع الحاكمة جنوب غرب معسكر الخنجر منها جبل خليف الجبارة.

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