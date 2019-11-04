"الأرصاد" تكشف مستجدات خط سير إعصار #مها
قالت: تطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية"
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الحالة المدارية #مها، مبينةً أنها تشير إلى تطورها من "إعصار مداري من الدرجة الأولى" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية".
وقالت: موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 64.3 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ"92-86" عقدة/ "170-160" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.
وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى احتمال أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة، وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة المقبلة.
الأرصاد
إعصار مها
الطقس
"الأرصاد" تكشف مستجدات خط سير إعصار #مها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-04
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الحالة المدارية #مها، مبينةً أنها تشير إلى تطورها من "إعصار مداري من الدرجة الأولى" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية".
وقالت: موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 64.3 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ"92-86" عقدة/ "170-160" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.
وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى احتمال أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة، وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة المقبلة.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
02:43 PM
"الأرصاد" تكشف مستجدات خط سير إعصار #مها
قالت: تطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية"
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الحالة المدارية #مها، مبينةً أنها تشير إلى تطورها من "إعصار مداري من الدرجة الأولى" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية".
وقالت: موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 64.3 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ"92-86" عقدة/ "170-160" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.
وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى احتمال أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة، وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة المقبلة.