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"الأرصاد" تكشف مستجدات خط سير إعصار #مها

قالت: تطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية"

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الحالة المدارية #مها، مبينةً أنها تشير إلى تطورها من "إعصار مداري من الدرجة الأولى" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية".

وقالت: موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 64.3 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ"92-86" عقدة/ "170-160" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.

وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى احتمال أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة، وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة المقبلة.

الأرصاد إعصار مها الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تكشف مستجدات خط سير إعصار #مها
سبق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الحالة المدارية #مها، مبينةً أنها تشير إلى تطورها من "إعصار مداري من الدرجة الأولى" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية".

وقالت: موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 64.3 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ"92-86" عقدة/ "170-160" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.

وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى احتمال أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة، وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة المقبلة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
02:43 PM

"الأرصاد" تكشف مستجدات خط سير إعصار #مها

قالت: تطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الحالة المدارية #مها، مبينةً أنها تشير إلى تطورها من "إعصار مداري من الدرجة الأولى" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية".

وقالت: موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 64.3 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ"92-86" عقدة/ "170-160" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.

وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى احتمال أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة، وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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