النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثبيتي" يتفقد المجمعات التجارية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف في الخبر

تابع تنفيذ حملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) التي دشنها  "السند" بالمحافظة

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بجولة ميدانية تفقدية على المراكز الإشرافية التابعة لهيئة محافظة الخبر شملت المجمعات التجارية والأسواق للوقوف ميدانيًا على خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني، وكذلك متابعة تنفيذ حملة الرئاسة العامة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) والتي دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وصرّح "الثبيتي" أن الخطة تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه " الثبيتي" بالدعم المستمر من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله-، وبتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- لخدمة الدين والوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الثبيتي" يتفقد المجمعات التجارية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف في الخبر
سبق

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بجولة ميدانية تفقدية على المراكز الإشرافية التابعة لهيئة محافظة الخبر شملت المجمعات التجارية والأسواق للوقوف ميدانيًا على خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني، وكذلك متابعة تنفيذ حملة الرئاسة العامة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) والتي دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وصرّح "الثبيتي" أن الخطة تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه " الثبيتي" بالدعم المستمر من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله-، وبتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- لخدمة الدين والوطن.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:45 PM

"الثبيتي" يتفقد المجمعات التجارية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف في الخبر

تابع تنفيذ حملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) التي دشنها  "السند" بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
59

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بجولة ميدانية تفقدية على المراكز الإشرافية التابعة لهيئة محافظة الخبر شملت المجمعات التجارية والأسواق للوقوف ميدانيًا على خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني، وكذلك متابعة تنفيذ حملة الرئاسة العامة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) والتي دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وصرّح "الثبيتي" أن الخطة تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه " الثبيتي" بالدعم المستمر من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله-، وبتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- لخدمة الدين والوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,129
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,534
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,543

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة