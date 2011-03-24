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"أمانة عسير" تباشر فتح طريق بعد إغلاقه من مواطن بخميس مشيط

بعد الشخوص على الموقع والعودة للمخططات

باشرت الفرق المعنية بأمانة المنطقة، ممثلةً في بلدية خميس مشيط، فتح أحد الطرق المُغلقة بطريق القاعدة وبجوار مطعم هرفي، وذلك بعد الشخوص على الموقع، والعودة للمخططات، والاطلاع على خريطته الإلكترونية، وثبوت إغلاقه من مواطن؛ إنفاذًا لتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وأكدت أمانة المنطقة أنها تعمل على مستوى جميع البلديات التابعة لها على متابعة مطالب المواطنين والعمل على تحقيقها وفق الأنظمة المُتبعة بما يحقق الكفاءة العملية والصالح العام، موضحةً في ذات السياق أنها تابعت أعمال فتح الطريق بما يحقق الانسيابية، ويعطي خيارات أكثر للوصول والخروج من موقع هذا الطريق الذي يقع بجواره سكن لأطباء وممرضي المستشفى، ويخدم أحياء تقع خلفه.

وبيّنت أن الطريق كان مُغلقًا من أحد المواطنين بطريقة غير نظامية، كما كان محل متابعة من جهات حكومية أخرى؛ لهذا لم يتم فتح الطريق إلا بعد المتابعة، والتأكد من انتفاء مسوغات إغلاقه.

يذكر أن أمانة منطقة عسير تسعى إلى أن تكون الشوارع الرئيسة والفرعية في أحسن صورة نموذجية، وتربط الأحياء مع بعضها، وتساهم في انسيايبة مرورية عالية.

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"أمانة عسير" تباشر فتح طريق بعد إغلاقه من مواطن بخميس مشيط
سبق

باشرت الفرق المعنية بأمانة المنطقة، ممثلةً في بلدية خميس مشيط، فتح أحد الطرق المُغلقة بطريق القاعدة وبجوار مطعم هرفي، وذلك بعد الشخوص على الموقع، والعودة للمخططات، والاطلاع على خريطته الإلكترونية، وثبوت إغلاقه من مواطن؛ إنفاذًا لتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وأكدت أمانة المنطقة أنها تعمل على مستوى جميع البلديات التابعة لها على متابعة مطالب المواطنين والعمل على تحقيقها وفق الأنظمة المُتبعة بما يحقق الكفاءة العملية والصالح العام، موضحةً في ذات السياق أنها تابعت أعمال فتح الطريق بما يحقق الانسيابية، ويعطي خيارات أكثر للوصول والخروج من موقع هذا الطريق الذي يقع بجواره سكن لأطباء وممرضي المستشفى، ويخدم أحياء تقع خلفه.

وبيّنت أن الطريق كان مُغلقًا من أحد المواطنين بطريقة غير نظامية، كما كان محل متابعة من جهات حكومية أخرى؛ لهذا لم يتم فتح الطريق إلا بعد المتابعة، والتأكد من انتفاء مسوغات إغلاقه.

يذكر أن أمانة منطقة عسير تسعى إلى أن تكون الشوارع الرئيسة والفرعية في أحسن صورة نموذجية، وتربط الأحياء مع بعضها، وتساهم في انسيايبة مرورية عالية.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:19 PM

"أمانة عسير" تباشر فتح طريق بعد إغلاقه من مواطن بخميس مشيط

بعد الشخوص على الموقع والعودة للمخططات

A A A
محمد طيران - عسير
7
13,106

باشرت الفرق المعنية بأمانة المنطقة، ممثلةً في بلدية خميس مشيط، فتح أحد الطرق المُغلقة بطريق القاعدة وبجوار مطعم هرفي، وذلك بعد الشخوص على الموقع، والعودة للمخططات، والاطلاع على خريطته الإلكترونية، وثبوت إغلاقه من مواطن؛ إنفاذًا لتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وأكدت أمانة المنطقة أنها تعمل على مستوى جميع البلديات التابعة لها على متابعة مطالب المواطنين والعمل على تحقيقها وفق الأنظمة المُتبعة بما يحقق الكفاءة العملية والصالح العام، موضحةً في ذات السياق أنها تابعت أعمال فتح الطريق بما يحقق الانسيابية، ويعطي خيارات أكثر للوصول والخروج من موقع هذا الطريق الذي يقع بجواره سكن لأطباء وممرضي المستشفى، ويخدم أحياء تقع خلفه.

وبيّنت أن الطريق كان مُغلقًا من أحد المواطنين بطريقة غير نظامية، كما كان محل متابعة من جهات حكومية أخرى؛ لهذا لم يتم فتح الطريق إلا بعد المتابعة، والتأكد من انتفاء مسوغات إغلاقه.

يذكر أن أمانة منطقة عسير تسعى إلى أن تكون الشوارع الرئيسة والفرعية في أحسن صورة نموذجية، وتربط الأحياء مع بعضها، وتساهم في انسيايبة مرورية عالية.

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