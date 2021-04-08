النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل دخلت ميانمار محرقة الحرب الأهلية؟.. تبادل لإطلاق النار بين العسكر والمتظاهرين

مقتل 11 محتجًا وإصابة 20

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الخميس)، أن المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار ردوا بأسلحة يدوية وقنابل حارقة على حملة شنتها قوات الأمن في بلدة بشمال غرب البلاد، لكن ما لا يقل عن 11 محتجاً قتلوا.

وأضافت أن الجيش نشر ست شاحنات محملة بالجنود لقمع المتظاهرين في بلدة تاز، فرد المتظاهرون بالبنادق اليدوية والسكاكين والقنابل الحارقة، مما دفع الجيش إلى إحضار خمس شاحنات أخرى محملة بالقوات، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت وسائل الإعلام أن القتال استمر حتى صباح اليوم وقتل ما لا يقل عن 11 متظاهرًا وأصيب نحو 20، فيما ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الجنود.

ويرفع العدد الجديد للقتلى، حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن إلى أكثر من 600 منذ استولى المجلس العسكري على السلطة من حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة في 1 فبراير الماضي.

ميانمار الحرب الأهلية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هل دخلت ميانمار محرقة الحرب الأهلية؟.. تبادل لإطلاق النار بين العسكر والمتظاهرين
سبق

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الخميس)، أن المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار ردوا بأسلحة يدوية وقنابل حارقة على حملة شنتها قوات الأمن في بلدة بشمال غرب البلاد، لكن ما لا يقل عن 11 محتجاً قتلوا.

وأضافت أن الجيش نشر ست شاحنات محملة بالجنود لقمع المتظاهرين في بلدة تاز، فرد المتظاهرون بالبنادق اليدوية والسكاكين والقنابل الحارقة، مما دفع الجيش إلى إحضار خمس شاحنات أخرى محملة بالقوات، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت وسائل الإعلام أن القتال استمر حتى صباح اليوم وقتل ما لا يقل عن 11 متظاهرًا وأصيب نحو 20، فيما ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الجنود.

ويرفع العدد الجديد للقتلى، حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن إلى أكثر من 600 منذ استولى المجلس العسكري على السلطة من حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة في 1 فبراير الماضي.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
02:37 PM

هل دخلت ميانمار محرقة الحرب الأهلية؟.. تبادل لإطلاق النار بين العسكر والمتظاهرين

مقتل 11 محتجًا وإصابة 20

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
155

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الخميس)، أن المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار ردوا بأسلحة يدوية وقنابل حارقة على حملة شنتها قوات الأمن في بلدة بشمال غرب البلاد، لكن ما لا يقل عن 11 محتجاً قتلوا.

وأضافت أن الجيش نشر ست شاحنات محملة بالجنود لقمع المتظاهرين في بلدة تاز، فرد المتظاهرون بالبنادق اليدوية والسكاكين والقنابل الحارقة، مما دفع الجيش إلى إحضار خمس شاحنات أخرى محملة بالقوات، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت وسائل الإعلام أن القتال استمر حتى صباح اليوم وقتل ما لا يقل عن 11 متظاهرًا وأصيب نحو 20، فيما ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الجنود.

ويرفع العدد الجديد للقتلى، حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن إلى أكثر من 600 منذ استولى المجلس العسكري على السلطة من حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة في 1 فبراير الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,960
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,116
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,228

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة