فلكية جدة: القمر يلتقي الكواكب لعدة ليالٍ.. اعتبارًا من اليوم

أبو زاهرة: سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساءً لثلاث ليالٍ

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 ولثلاث ليالٍ متتالية، زيارةُ القمر لكوكب الزهرة، ثم زحل (7 ديسمبر)، ثم بين زحل والمشتري (8 ديسمبر)، والمشتري (9 ديسمبر) بعد غروب الشمس وبداية الليل باتجاه الأفق الجنوبي الغربي؛ في ظاهرة مشاهَدة بسهولة بالعين المجردة.

وقال: المنظر سيكون في غاية الجمال؛ خاصة أن كوكب الزهرة شديد اللمعان في مرتبة "نجمة المساء"، فمع بداية شهر ديسمبر وصل الكوكب إلى أقصى درجات لمعانه، ومع تقدم الشهر سيزداد الحجم الظاهري لقرص الزهرة؛ وذلك مع تقلص المسافة بينه وبين كوكبنا، ولكن في المقابل ستتضاءل إضاءة قرصه بمرور الوقت، وهذا يجعل من شهر ديسمبر أفضل وقت لرصد الكوكب باستخدام المنظار أو التلسكوب؛ حيث سيظهر كهلال صغير ورفيع.

وأضاف: من ناحية أخرى مع اقتراب الزهرة ببطء من حدود الجدي في منتصف ديسمبر؛ قد يكون المذنب C/2021 A1 (ليونارد) مرئيًّا بالقرب من الكوكب بواسطة المنظار إذا وصل لمعانه للقدر الخامس.

وسيعطي رصد المذنب في 15 و16 ديسمبر -بعد ظهوره في سماء المساء- مؤشرًا جيدًا على ما إذا كان سيكون مرئيًّا للعين المجردة أم لا.

وتابع: أما كوكب المشتري فهو ثاني ألمع جسم في سماء المساء في ديسمبر بعد كوكب الزهرة، وعند رصده بواسطة المنظار سيظهر كقرص دائري براق وإلى جانبه أقماره الأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار غاليلو: (أيوا، يوروبا، غانميد، كاليستو) وكأنه نظام شمسي مصغر؛ علمًا بأن مواقع تلك الأقمار تتغير باستمرار بسبب دورانها السريع حول الكوكب، أما عند استخدام تلسكوب صغير يمكن رؤية تفاصيل أكبر حيث ستظهر أشرطة الغيوم التي تقسم الغلاف الجوي للكوكب.

لقد كان كوكب المشتري بالقرب من كوكب زحل الخافت طوال عام 2021. أما زحل فسيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية باهتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية أنه محاط بنظام حلقات رائع، وغالبًا ما يظهر تيتان -وهو أكبر أقماره وأكثرها سطوعًا- في مجال رؤية التلسكوب عند رصد الكوكب.