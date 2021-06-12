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استئناف الجولة السادسة لمفاوضات فيينا حول اتفاق إيران النووي

"أوليانوف" أشار إلى عزم الأطراف الوصول لنتيجة ناجحة

ذكر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، أن الجولة السادسة من المفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بدأت اليوم (السبت) في فيينا.

وقال "أوليانوف" في تغريدة: "افتتحت اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق النووي المبرم مع إيران الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا، وأكد جميع المشاركين عزمهم على الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة ناجحة، ونريد جميعًا القيام بذلك في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وتستضيف العاصمة النمساوية اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل المنصرم، وفي نهاية مايو الماضي بدأت الجولة الخامسة للمفاوضات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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استئناف الجولة السادسة لمفاوضات فيينا حول اتفاق إيران النووي
سبق

ذكر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، أن الجولة السادسة من المفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بدأت اليوم (السبت) في فيينا.

وقال "أوليانوف" في تغريدة: "افتتحت اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق النووي المبرم مع إيران الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا، وأكد جميع المشاركين عزمهم على الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة ناجحة، ونريد جميعًا القيام بذلك في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وتستضيف العاصمة النمساوية اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل المنصرم، وفي نهاية مايو الماضي بدأت الجولة الخامسة للمفاوضات.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
10:02 PM

استئناف الجولة السادسة لمفاوضات فيينا حول اتفاق إيران النووي

"أوليانوف" أشار إلى عزم الأطراف الوصول لنتيجة ناجحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، أن الجولة السادسة من المفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بدأت اليوم (السبت) في فيينا.

وقال "أوليانوف" في تغريدة: "افتتحت اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق النووي المبرم مع إيران الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا، وأكد جميع المشاركين عزمهم على الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة ناجحة، ونريد جميعًا القيام بذلك في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وتستضيف العاصمة النمساوية اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل المنصرم، وفي نهاية مايو الماضي بدأت الجولة الخامسة للمفاوضات.

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