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حرم أمير الشرقية تشيد بتميُّز وإبداع الفنانين السعوديين

في ختام فعاليات نقوش الجبيل

عبَّرت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، عن إعجابها الشديد بالقِطَع والأعمال الفنية التي نفذها النحاتون والحرفيون والرسامون السعوديون المشاركون في سمبوزيوم نقوش الجبيل.

وأعربت الأميرة عن شكرها وتقديرها لهم على هذه الإبداعات التي ستكون إضافة للفن السعودي، وقالت: لقد أبهرني العمل الاحترافي الرائع للنحاتين الذين قدَّموا لوحات جمالية نادرة.

وأشارت إلى أن مشاركتهم في سمبوزيوم نقوش الجبيل تُعتبر إضافة كبيرة، وإلى أن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية سيقوم بالتنسيق مع محافظة الجبيل وبلدية الجبيل للاستفادة من هذه الأعمال النادرة والقيمة؛ ليتم وضعها في الميادين والشوارع في الجبيل؛ لتحكي قصص الجمال في شوارع المدينة.

وأكدت الأميرة عبير أن سمبوزيوم نقوش الجبيل هو امتداد لمبادرة نقوش الشرقية التي تتيح الفرصة للفنانين السعوديين لإبراز أعمالهم ومهاراتهم الفنية، وليشاركوا من خلال أعمالهم بتزيين مدنهم.. وأن هذا ما شاهدته اليوم في سمبوزيوم نقوش الجبيل.

وأضافت بأنها تأمل بأن ترى نقوش الشرقية تتجول في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وتسهم في زيادة جمالها.

الجدير بالذكر أن الأميرة عبير هي صاحبة مبادرة نقوش الشرقية، ويعتبر سمبوزيوم نقوش الجبيل الذي اختُتم فعالياته اليوم السبت أحد الأنشطة التي تندرج تحت المبادرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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حرم أمير الشرقية تشيد بتميُّز وإبداع الفنانين السعوديين
سبق

عبَّرت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، عن إعجابها الشديد بالقِطَع والأعمال الفنية التي نفذها النحاتون والحرفيون والرسامون السعوديون المشاركون في سمبوزيوم نقوش الجبيل.

وأعربت الأميرة عن شكرها وتقديرها لهم على هذه الإبداعات التي ستكون إضافة للفن السعودي، وقالت: لقد أبهرني العمل الاحترافي الرائع للنحاتين الذين قدَّموا لوحات جمالية نادرة.

وأشارت إلى أن مشاركتهم في سمبوزيوم نقوش الجبيل تُعتبر إضافة كبيرة، وإلى أن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية سيقوم بالتنسيق مع محافظة الجبيل وبلدية الجبيل للاستفادة من هذه الأعمال النادرة والقيمة؛ ليتم وضعها في الميادين والشوارع في الجبيل؛ لتحكي قصص الجمال في شوارع المدينة.

وأكدت الأميرة عبير أن سمبوزيوم نقوش الجبيل هو امتداد لمبادرة نقوش الشرقية التي تتيح الفرصة للفنانين السعوديين لإبراز أعمالهم ومهاراتهم الفنية، وليشاركوا من خلال أعمالهم بتزيين مدنهم.. وأن هذا ما شاهدته اليوم في سمبوزيوم نقوش الجبيل.

وأضافت بأنها تأمل بأن ترى نقوش الشرقية تتجول في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وتسهم في زيادة جمالها.

الجدير بالذكر أن الأميرة عبير هي صاحبة مبادرة نقوش الشرقية، ويعتبر سمبوزيوم نقوش الجبيل الذي اختُتم فعالياته اليوم السبت أحد الأنشطة التي تندرج تحت المبادرة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
08:52 PM

حرم أمير الشرقية تشيد بتميُّز وإبداع الفنانين السعوديين

في ختام فعاليات نقوش الجبيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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عبَّرت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، عن إعجابها الشديد بالقِطَع والأعمال الفنية التي نفذها النحاتون والحرفيون والرسامون السعوديون المشاركون في سمبوزيوم نقوش الجبيل.

وأعربت الأميرة عن شكرها وتقديرها لهم على هذه الإبداعات التي ستكون إضافة للفن السعودي، وقالت: لقد أبهرني العمل الاحترافي الرائع للنحاتين الذين قدَّموا لوحات جمالية نادرة.

وأشارت إلى أن مشاركتهم في سمبوزيوم نقوش الجبيل تُعتبر إضافة كبيرة، وإلى أن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية سيقوم بالتنسيق مع محافظة الجبيل وبلدية الجبيل للاستفادة من هذه الأعمال النادرة والقيمة؛ ليتم وضعها في الميادين والشوارع في الجبيل؛ لتحكي قصص الجمال في شوارع المدينة.

وأكدت الأميرة عبير أن سمبوزيوم نقوش الجبيل هو امتداد لمبادرة نقوش الشرقية التي تتيح الفرصة للفنانين السعوديين لإبراز أعمالهم ومهاراتهم الفنية، وليشاركوا من خلال أعمالهم بتزيين مدنهم.. وأن هذا ما شاهدته اليوم في سمبوزيوم نقوش الجبيل.

وأضافت بأنها تأمل بأن ترى نقوش الشرقية تتجول في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وتسهم في زيادة جمالها.

الجدير بالذكر أن الأميرة عبير هي صاحبة مبادرة نقوش الشرقية، ويعتبر سمبوزيوم نقوش الجبيل الذي اختُتم فعالياته اليوم السبت أحد الأنشطة التي تندرج تحت المبادرة.

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