"فيصل بن سلمان" يشكر خادم الحرمين على تحويل مجمع مستشفيات ‎المدينة المنورة لمدينة طبية

إثر قرار تسميتها "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة"

رفع الأمير‏ فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، الشكر والتقدير والعرفان لمقام ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور قرار ‎مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل مجمع مستشفيات ‎المدينة المنورة إلى مدينة طبية، وتسميتها "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة".

‏‎وقال الأمير فيصل بن سلمان: "إن هذه الموافقة الكريمة تجسد اهتمام الدولة المتواصل منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس –طيب الله ثراه- بخدمة مدينة رسول الله ﷺ, كما أنها تبرز حرص ‎ خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على مواكبة منطقة المدينة المنورة للرعاية والعناية الطبية التي تشهدها المناطق كافة".