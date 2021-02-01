"فيصل بن سلمان" يشكر خادم الحرمين على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة لمدينة طبية
إثر قرار تسميتها "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة"
رفع الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية، وتسميتها "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة".
وقال الأمير فيصل بن سلمان: "إن هذه الموافقة الكريمة تجسد اهتمام الدولة المتواصل منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس –طيب الله ثراه- بخدمة مدينة رسول الله ﷺ, كما أنها تبرز حرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على مواكبة منطقة المدينة المنورة للرعاية والعناية الطبية التي تشهدها المناطق كافة".
"فيصل بن سلمان" يشكر خادم الحرمين على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة لمدينة طبية
يوسف سفرسبق2021-02-01
رفع الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية، وتسميتها "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة".
وقال الأمير فيصل بن سلمان: "إن هذه الموافقة الكريمة تجسد اهتمام الدولة المتواصل منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس –طيب الله ثراه- بخدمة مدينة رسول الله ﷺ, كما أنها تبرز حرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على مواكبة منطقة المدينة المنورة للرعاية والعناية الطبية التي تشهدها المناطق كافة".
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:50 PM
"فيصل بن سلمان" يشكر خادم الحرمين على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة لمدينة طبية
إثر قرار تسميتها "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة"
رفع الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية، وتسميتها "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة".
وقال الأمير فيصل بن سلمان: "إن هذه الموافقة الكريمة تجسد اهتمام الدولة المتواصل منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس –طيب الله ثراه- بخدمة مدينة رسول الله ﷺ, كما أنها تبرز حرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على مواكبة منطقة المدينة المنورة للرعاية والعناية الطبية التي تشهدها المناطق كافة".