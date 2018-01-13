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أبرزها توتنهام وليفربول.. تعرف على مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت

كالياري في مواجهة ميلان ولاتسيو على موعد مع نابولي بالدوري الإيطالي

يشهد اليوم السبت الحادي عشر من يناير 2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهة توتنهام وضيفه ليفربول، في قمة المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واللقاء المصيري بين الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي في مجموعات دوري الأبطال الأفريقي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، بحسب توقيت مكة المكرمة.

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس # أرسنال – 15:30.
تشيلسي # بيرنلي – 18:00.
ليستر سيتي # ساوثهامتون – 18:00.
مانشستر يونايتد # نوريتش سيتي – 18:00.
توتنهام هوتسبير # ليفربول – 20:30.

الدوري الإيطالي
كالياري # ميلان – 17:00.
لاتسيو # نابولي – 20:00.
إنتر ميلان # أتلانتا – 22:45.

دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
بلاتينيوم الزيمبابوي # الأهلي المصري – 16:00.
ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي # اتحاد العاصمة الجزائري - 16:00.
فيتا كلوب الكونغولي # الترجي التونسي – 19:00.
بيترو أتلتيكو الأنغولي # الوداد المغربي – 19:00.
الهلال السوداني # النجم الساحلي – 22:00.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أبرزها توتنهام وليفربول.. تعرف على مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت
سبق

يشهد اليوم السبت الحادي عشر من يناير 2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهة توتنهام وضيفه ليفربول، في قمة المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واللقاء المصيري بين الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي في مجموعات دوري الأبطال الأفريقي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، بحسب توقيت مكة المكرمة.

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس # أرسنال – 15:30.
تشيلسي # بيرنلي – 18:00.
ليستر سيتي # ساوثهامتون – 18:00.
مانشستر يونايتد # نوريتش سيتي – 18:00.
توتنهام هوتسبير # ليفربول – 20:30.

الدوري الإيطالي
كالياري # ميلان – 17:00.
لاتسيو # نابولي – 20:00.
إنتر ميلان # أتلانتا – 22:45.

دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
بلاتينيوم الزيمبابوي # الأهلي المصري – 16:00.
ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي # اتحاد العاصمة الجزائري - 16:00.
فيتا كلوب الكونغولي # الترجي التونسي – 19:00.
بيترو أتلتيكو الأنغولي # الوداد المغربي – 19:00.
الهلال السوداني # النجم الساحلي – 22:00.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
12:00 PM

أبرزها توتنهام وليفربول.. تعرف على مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت

كالياري في مواجهة ميلان ولاتسيو على موعد مع نابولي بالدوري الإيطالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشهد اليوم السبت الحادي عشر من يناير 2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهة توتنهام وضيفه ليفربول، في قمة المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واللقاء المصيري بين الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي في مجموعات دوري الأبطال الأفريقي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، بحسب توقيت مكة المكرمة.

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس # أرسنال – 15:30.
تشيلسي # بيرنلي – 18:00.
ليستر سيتي # ساوثهامتون – 18:00.
مانشستر يونايتد # نوريتش سيتي – 18:00.
توتنهام هوتسبير # ليفربول – 20:30.

الدوري الإيطالي
كالياري # ميلان – 17:00.
لاتسيو # نابولي – 20:00.
إنتر ميلان # أتلانتا – 22:45.

دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
بلاتينيوم الزيمبابوي # الأهلي المصري – 16:00.
ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي # اتحاد العاصمة الجزائري - 16:00.
فيتا كلوب الكونغولي # الترجي التونسي – 19:00.
بيترو أتلتيكو الأنغولي # الوداد المغربي – 19:00.
الهلال السوداني # النجم الساحلي – 22:00.

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