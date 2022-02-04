سفير خادم الحرمين لدى تشاد يزور الحملة الطبية لمكافحة العمى بإنجامينا

ينفّذها الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري؛ أمس، بزيارة الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى في العاصمة التشادية إنجامينا، التي ينفّذها الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

واطّلع السفير الشهري؛ على سير عمل الحملة، مقدماً التسهيلات كافة التي يحتاج إليها الفريق الطبي التطوعي، كما التقى عدداً من المرضى الذين أُجريت لهم العمليات الجراحية.