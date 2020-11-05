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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

قالت: أحد موظفي الاقتراع أخذ بطاقات تصويت غير معالجة وخلطها مع الجاهزة

رفعت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب، دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

وتزعم الدعوى أن مراقبًا جمهوريًّا شاهَدَ أحد موظفي الاقتراع وهو يأخذ بطاقات تصويت بريدية غير معالجة من غرفة خلفية ويخلطها في بطاقات تم تجهيزها في انتظار جدولتها.

ووفق "روسيا اليوم" كانت حملة ترامب قد رفعت دعوى مماثلة في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

وفي وقت سابق، قال ترامب: "سنلجأ للمحكمة العليا.. نريد وقف عملية التصويت بالكامل".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء الحفل الذي نظّمه في البيت الأبيض بحضور 150 مدعوًّا.

دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا
سبق

رفعت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب، دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

وتزعم الدعوى أن مراقبًا جمهوريًّا شاهَدَ أحد موظفي الاقتراع وهو يأخذ بطاقات تصويت بريدية غير معالجة من غرفة خلفية ويخلطها في بطاقات تم تجهيزها في انتظار جدولتها.

ووفق "روسيا اليوم" كانت حملة ترامب قد رفعت دعوى مماثلة في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

وفي وقت سابق، قال ترامب: "سنلجأ للمحكمة العليا.. نريد وقف عملية التصويت بالكامل".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء الحفل الذي نظّمه في البيت الأبيض بحضور 150 مدعوًّا.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:14 AM

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

قالت: أحد موظفي الاقتراع أخذ بطاقات تصويت غير معالجة وخلطها مع الجاهزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,024

رفعت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب، دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

وتزعم الدعوى أن مراقبًا جمهوريًّا شاهَدَ أحد موظفي الاقتراع وهو يأخذ بطاقات تصويت بريدية غير معالجة من غرفة خلفية ويخلطها في بطاقات تم تجهيزها في انتظار جدولتها.

ووفق "روسيا اليوم" كانت حملة ترامب قد رفعت دعوى مماثلة في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

وفي وقت سابق، قال ترامب: "سنلجأ للمحكمة العليا.. نريد وقف عملية التصويت بالكامل".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء الحفل الذي نظّمه في البيت الأبيض بحضور 150 مدعوًّا.

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