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رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهة أوزبكستان .. العابد يعود

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد، عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخب أوزبكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ومنتخب "باراجواي" الودية.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم العاشر من نوفمبر الجاري؛ حيث يلتقي المنتخب الأوزبكي في الرابع عشر من نوفمبر الجاري على ملعب باختاكور المركزي، فيما يلتقي نظيره منتخب باراجواي في التاسع عشر من الشهر نفسه.

وضمت قائمة "الأخضر" 25 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد البريك، عبد الرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، عبدالله عطيف، عبدالرحمن الدوسري، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبد الفتاح عسيري، نواف العابد، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، هارون كمارا.

المدير الفني للمنتخب السعودي منتخب أوزبكستان التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 منتخب "باراجواي"

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رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهة أوزبكستان .. العابد يعود
سبق

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد، عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخب أوزبكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ومنتخب "باراجواي" الودية.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم العاشر من نوفمبر الجاري؛ حيث يلتقي المنتخب الأوزبكي في الرابع عشر من نوفمبر الجاري على ملعب باختاكور المركزي، فيما يلتقي نظيره منتخب باراجواي في التاسع عشر من الشهر نفسه.

وضمت قائمة "الأخضر" 25 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد البريك، عبد الرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، عبدالله عطيف، عبدالرحمن الدوسري، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبد الفتاح عسيري، نواف العابد، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، هارون كمارا.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
05:05 PM

رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهة أوزبكستان .. العابد يعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد، عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخب أوزبكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ومنتخب "باراجواي" الودية.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم العاشر من نوفمبر الجاري؛ حيث يلتقي المنتخب الأوزبكي في الرابع عشر من نوفمبر الجاري على ملعب باختاكور المركزي، فيما يلتقي نظيره منتخب باراجواي في التاسع عشر من الشهر نفسه.

وضمت قائمة "الأخضر" 25 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد البريك، عبد الرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، عبدالله عطيف، عبدالرحمن الدوسري، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبد الفتاح عسيري، نواف العابد، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، هارون كمارا.

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