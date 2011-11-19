النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقاطعة السياحة التركية تتصدر "تويتر".. الآلاف يعلنون ويحذِّرون من السفر إليها

أكدوا أنها بلد غير آمن وينتهك الخصوصيات.. وقضية "خاشقجي" كشفت المستور

بعد أن كانت تركيا تتصدر الخيارات الأولى للسائح الخليجي لأعوام تحولت الآن إلى واحدة من أسوأ البلدان السياحية نظرًا لتركيبة نظام الحكم فيها، وانعكاس قضية جمال خاشقجي على صورتها دوليًّا.

وبات ينظر إلى تركيا كبلد غير مستقر، ويعاني انعدام الأمن، وانتهاك الخصوصيات.

هذا ما عبَّر عنه الخليجيون والعرب تحت هاشتاق مقاطعة السياحة في تركيا الذي تصدر الترند العالمي اليوم، بمشاركة عشرات الآلاف من المغردين السعوديين والخليجيين الذين حذروا من السفر إلى تركيا.

وقال فهد بن سيف النصر آل سعود: "اللي عنده قليل من الإحساس والوطنية يدافع عن وطننا العظيم وقيادتنا.. لماذا نسافر إلى دولة تحاربنا، وتتجسس علينا؟ معًا لمن يحاول إلحاق الضرر بوطننا. لا تجعلوا من أموالكم أداة لطعن أوطانكم".

وقال أحد الحسابات القطرية المعارضة لنظام الحمدين الذي يسمي نفسه قطري ضد تميم: "لا تجعلوا من أموالكم أداة لطعن أوطانكم".

وقال المستشار أبو الفوارس في حسابه على تويتر: "كيف نسافر إلى دولة تحاربنا؟ كيف نسافر لدولة تتجسس على السعوديين وتنشر صورهم؟ ‏كيف نسافر إلى دولة رئيسها أكبر مبتز ويحارب وطني؟ تركيا الآن أخطر من إيران. حال سفرك إليها حياتك بخطر.. إذن يجب علينا مقاطعة السياحة التركية".

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقاطعة السياحة التركية تتصدر "تويتر".. الآلاف يعلنون ويحذِّرون من السفر إليها
سبق

بعد أن كانت تركيا تتصدر الخيارات الأولى للسائح الخليجي لأعوام تحولت الآن إلى واحدة من أسوأ البلدان السياحية نظرًا لتركيبة نظام الحكم فيها، وانعكاس قضية جمال خاشقجي على صورتها دوليًّا.

وبات ينظر إلى تركيا كبلد غير مستقر، ويعاني انعدام الأمن، وانتهاك الخصوصيات.

هذا ما عبَّر عنه الخليجيون والعرب تحت هاشتاق مقاطعة السياحة في تركيا الذي تصدر الترند العالمي اليوم، بمشاركة عشرات الآلاف من المغردين السعوديين والخليجيين الذين حذروا من السفر إلى تركيا.

وقال فهد بن سيف النصر آل سعود: "اللي عنده قليل من الإحساس والوطنية يدافع عن وطننا العظيم وقيادتنا.. لماذا نسافر إلى دولة تحاربنا، وتتجسس علينا؟ معًا لمن يحاول إلحاق الضرر بوطننا. لا تجعلوا من أموالكم أداة لطعن أوطانكم".

وقال أحد الحسابات القطرية المعارضة لنظام الحمدين الذي يسمي نفسه قطري ضد تميم: "لا تجعلوا من أموالكم أداة لطعن أوطانكم".

وقال المستشار أبو الفوارس في حسابه على تويتر: "كيف نسافر إلى دولة تحاربنا؟ كيف نسافر لدولة تتجسس على السعوديين وتنشر صورهم؟ ‏كيف نسافر إلى دولة رئيسها أكبر مبتز ويحارب وطني؟ تركيا الآن أخطر من إيران. حال سفرك إليها حياتك بخطر.. إذن يجب علينا مقاطعة السياحة التركية".

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
11:34 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
02:31 AM

مقاطعة السياحة التركية تتصدر "تويتر".. الآلاف يعلنون ويحذِّرون من السفر إليها

أكدوا أنها بلد غير آمن وينتهك الخصوصيات.. وقضية "خاشقجي" كشفت المستور

A A A
بندر الدوشي - واشنطن
31
15,349

بعد أن كانت تركيا تتصدر الخيارات الأولى للسائح الخليجي لأعوام تحولت الآن إلى واحدة من أسوأ البلدان السياحية نظرًا لتركيبة نظام الحكم فيها، وانعكاس قضية جمال خاشقجي على صورتها دوليًّا.

وبات ينظر إلى تركيا كبلد غير مستقر، ويعاني انعدام الأمن، وانتهاك الخصوصيات.

هذا ما عبَّر عنه الخليجيون والعرب تحت هاشتاق مقاطعة السياحة في تركيا الذي تصدر الترند العالمي اليوم، بمشاركة عشرات الآلاف من المغردين السعوديين والخليجيين الذين حذروا من السفر إلى تركيا.

وقال فهد بن سيف النصر آل سعود: "اللي عنده قليل من الإحساس والوطنية يدافع عن وطننا العظيم وقيادتنا.. لماذا نسافر إلى دولة تحاربنا، وتتجسس علينا؟ معًا لمن يحاول إلحاق الضرر بوطننا. لا تجعلوا من أموالكم أداة لطعن أوطانكم".

وقال أحد الحسابات القطرية المعارضة لنظام الحمدين الذي يسمي نفسه قطري ضد تميم: "لا تجعلوا من أموالكم أداة لطعن أوطانكم".

وقال المستشار أبو الفوارس في حسابه على تويتر: "كيف نسافر إلى دولة تحاربنا؟ كيف نسافر لدولة تتجسس على السعوديين وتنشر صورهم؟ ‏كيف نسافر إلى دولة رئيسها أكبر مبتز ويحارب وطني؟ تركيا الآن أخطر من إيران. حال سفرك إليها حياتك بخطر.. إذن يجب علينا مقاطعة السياحة التركية".

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,678
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,965
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,604
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,521

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة