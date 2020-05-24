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بايرن ميونيخ يدك شباك آينتراخت بخماسية .. ودورتموند يواصل الانتصارات

ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني

حقق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت استقر على خمسة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت ضمن المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم الذي استأنف الأسبوع الماضي من دون جماهير بسبب جائحة كورونا.

سجل أهداف الفريق البافاري كلٌ من ليون غوريتسكا 17وتوماس مولر 41 والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي 46 والكندي ألفونسو ديفيز 61، والنمساوي مارتن هينتيرغير مدافع الضيوف خطأ في مرمى فريقه74، فيما سجل ثنائية آينتراخت فرانكفورت نجمه هينتيرغير نفسه 52- 55.

وحافظ بايرن ميونيخ على النقاط الأربع التي تفصله عن دورتموند الثاني 57 نقطة في صدارة ترتيب بوندسليغا، وذلك قبل قمة المرحلة 28 بين دورتموند وبايرن يوم الثلاثاء القادم، وبقي آينتراخت في المركز 13 برصيد 28 نقطة.

ونجح بروسيا دورتموند بتحقيق الفوز على مستضيفه فولفسبورغ بثنائية نظيفة لحساب الجولة ذاتها.

افتتح أهداف دورتموند البرتغالي روفائيل غيريرو في الدقيقة 32، وأضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 78 .

وأكمل فولفسبورغ، الذي تلقى أول هزيمة في ثماني مباريات في الدوري، المواجهة بعشرة لاعبين عقب طرد البديل فيلكس كلاوس بسبب تدخل عنيف.

بهذا الانتصار، رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز السادس.

وقفز باير ليفركوزن مركزين وأصبح ثالثًا، بفارق أربع نقاط عن دورتموند، بعد فوزه على أرض بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بايرن ميونيخ يدك شباك آينتراخت بخماسية .. ودورتموند يواصل الانتصارات
سبق

حقق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت استقر على خمسة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت ضمن المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم الذي استأنف الأسبوع الماضي من دون جماهير بسبب جائحة كورونا.

سجل أهداف الفريق البافاري كلٌ من ليون غوريتسكا 17وتوماس مولر 41 والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي 46 والكندي ألفونسو ديفيز 61، والنمساوي مارتن هينتيرغير مدافع الضيوف خطأ في مرمى فريقه74، فيما سجل ثنائية آينتراخت فرانكفورت نجمه هينتيرغير نفسه 52- 55.

وحافظ بايرن ميونيخ على النقاط الأربع التي تفصله عن دورتموند الثاني 57 نقطة في صدارة ترتيب بوندسليغا، وذلك قبل قمة المرحلة 28 بين دورتموند وبايرن يوم الثلاثاء القادم، وبقي آينتراخت في المركز 13 برصيد 28 نقطة.

ونجح بروسيا دورتموند بتحقيق الفوز على مستضيفه فولفسبورغ بثنائية نظيفة لحساب الجولة ذاتها.

افتتح أهداف دورتموند البرتغالي روفائيل غيريرو في الدقيقة 32، وأضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 78 .

وأكمل فولفسبورغ، الذي تلقى أول هزيمة في ثماني مباريات في الدوري، المواجهة بعشرة لاعبين عقب طرد البديل فيلكس كلاوس بسبب تدخل عنيف.

بهذا الانتصار، رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز السادس.

وقفز باير ليفركوزن مركزين وأصبح ثالثًا، بفارق أربع نقاط عن دورتموند، بعد فوزه على أرض بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
12:20 AM

بايرن ميونيخ يدك شباك آينتراخت بخماسية .. ودورتموند يواصل الانتصارات

ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت استقر على خمسة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت ضمن المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم الذي استأنف الأسبوع الماضي من دون جماهير بسبب جائحة كورونا.

سجل أهداف الفريق البافاري كلٌ من ليون غوريتسكا 17وتوماس مولر 41 والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي 46 والكندي ألفونسو ديفيز 61، والنمساوي مارتن هينتيرغير مدافع الضيوف خطأ في مرمى فريقه74، فيما سجل ثنائية آينتراخت فرانكفورت نجمه هينتيرغير نفسه 52- 55.

وحافظ بايرن ميونيخ على النقاط الأربع التي تفصله عن دورتموند الثاني 57 نقطة في صدارة ترتيب بوندسليغا، وذلك قبل قمة المرحلة 28 بين دورتموند وبايرن يوم الثلاثاء القادم، وبقي آينتراخت في المركز 13 برصيد 28 نقطة.

ونجح بروسيا دورتموند بتحقيق الفوز على مستضيفه فولفسبورغ بثنائية نظيفة لحساب الجولة ذاتها.

افتتح أهداف دورتموند البرتغالي روفائيل غيريرو في الدقيقة 32، وأضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 78 .

وأكمل فولفسبورغ، الذي تلقى أول هزيمة في ثماني مباريات في الدوري، المواجهة بعشرة لاعبين عقب طرد البديل فيلكس كلاوس بسبب تدخل عنيف.

بهذا الانتصار، رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز السادس.

وقفز باير ليفركوزن مركزين وأصبح ثالثًا، بفارق أربع نقاط عن دورتموند، بعد فوزه على أرض بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

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