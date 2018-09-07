أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.