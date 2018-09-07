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أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة
سبق

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
07:57 PM

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
2,277

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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