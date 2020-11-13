شرطة الرياض تُطيح بـ 6 مقيمين استدرجوا عاملين في تطبيقات النقل

المتهمون استولوا على ما بحوزة ضحاياهم من مبالغ مالية ومقتنيات

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية التشادية ومقيم من جنسية بوركينافاسو، في العقد الثاني من العمر، وذلك إثر تورطهم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.