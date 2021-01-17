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"آفات اللسان".. برنامج دعوي للشؤون الإسلامية بمختلف مناطق المملكة

خلال الأسبوع الثاني من جمادى الآخرة.. بالمساجد والجوامع والإدارات الحكومية

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مراكز الدعوة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة- بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، خلال الفترة من الحادي عشر وحتى السابع عشر من شهر جمادى الآخرة الجاري، برنامجًا دعويًّا بعنوان: (آفات اللسان) في المساجد والجوامع والإدارات الحكومية، ومساجد الأسواق والصناعية وسوق الماشية، ووسائل التواصل عبر نشر مقاطع فيديو قصيرة أو "موشن جرافيك" تخدم الهدف من البرنامج.

وسيتطرق البرنامج إلى الحديث عن خطورة القول على الله بغير علم، وفضيلة الصدق وعقوبة الكذب، وحكم النميمة وخطرها، والتحذير من اللعن وبذاءة اللسان، والجدال وآثاره السيئة وفضل اجتنابه، والحلف بغير الله حكمه وخطورته، وتفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم...}، وشرح أحاديث: (أتدرون ما الغيبة؟...)، و(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية؛ بهدف تحذير المسلمين من الأقوال التي حرمها الله ورسوله، وبيان خطورة وآثار آفات اللسان على الفرد والمجتمعات.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آفات اللسان".. برنامج دعوي للشؤون الإسلامية بمختلف مناطق المملكة
سبق

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مراكز الدعوة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة- بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، خلال الفترة من الحادي عشر وحتى السابع عشر من شهر جمادى الآخرة الجاري، برنامجًا دعويًّا بعنوان: (آفات اللسان) في المساجد والجوامع والإدارات الحكومية، ومساجد الأسواق والصناعية وسوق الماشية، ووسائل التواصل عبر نشر مقاطع فيديو قصيرة أو "موشن جرافيك" تخدم الهدف من البرنامج.

وسيتطرق البرنامج إلى الحديث عن خطورة القول على الله بغير علم، وفضيلة الصدق وعقوبة الكذب، وحكم النميمة وخطرها، والتحذير من اللعن وبذاءة اللسان، والجدال وآثاره السيئة وفضل اجتنابه، والحلف بغير الله حكمه وخطورته، وتفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم...}، وشرح أحاديث: (أتدرون ما الغيبة؟...)، و(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية؛ بهدف تحذير المسلمين من الأقوال التي حرمها الله ورسوله، وبيان خطورة وآثار آفات اللسان على الفرد والمجتمعات.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
01:07 PM

"آفات اللسان".. برنامج دعوي للشؤون الإسلامية بمختلف مناطق المملكة

خلال الأسبوع الثاني من جمادى الآخرة.. بالمساجد والجوامع والإدارات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مراكز الدعوة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة- بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، خلال الفترة من الحادي عشر وحتى السابع عشر من شهر جمادى الآخرة الجاري، برنامجًا دعويًّا بعنوان: (آفات اللسان) في المساجد والجوامع والإدارات الحكومية، ومساجد الأسواق والصناعية وسوق الماشية، ووسائل التواصل عبر نشر مقاطع فيديو قصيرة أو "موشن جرافيك" تخدم الهدف من البرنامج.

وسيتطرق البرنامج إلى الحديث عن خطورة القول على الله بغير علم، وفضيلة الصدق وعقوبة الكذب، وحكم النميمة وخطرها، والتحذير من اللعن وبذاءة اللسان، والجدال وآثاره السيئة وفضل اجتنابه، والحلف بغير الله حكمه وخطورته، وتفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم...}، وشرح أحاديث: (أتدرون ما الغيبة؟...)، و(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية؛ بهدف تحذير المسلمين من الأقوال التي حرمها الله ورسوله، وبيان خطورة وآثار آفات اللسان على الفرد والمجتمعات.

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