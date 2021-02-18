الفيصلي يضاعف جراح ضمك.. ويسقطه بثنائية

حقق الفيصلي انتصاراً ثميناً على ضيفه ضمك 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في ختام الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم الفيصلي بهدفي "رومان" عند الدقيقة 12 من خلال تسديدة قوية ارتطمت في العارضة قبل أن تلج مرمي الحارس مصطفى زغبة.

وأضاف " تفاريس" الهدف الثاني عند الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني تراجع الفيصلي للخلف للحفاظ على النتيجة، وسط استحواذ لضمك، لكنه سلبي.

بتلك النتيجة بلغ الفيصلي النقطة 23 نقطة في المركز 12، فيما بقي ضمك على رصيده السابق 16 نقطة في المركز 15 (قبل الأخير).



