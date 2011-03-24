إطلاق نار بأحد المراكز التجارية في "بولدر الأمريكية"

فيما تدعو الشرطة إلى الابتعاد عن المنطقة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حادث إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، فيما وجهت الشرطة الأمريكية دعوات إلى الابتعاد عن المنطقة، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، تلقت الشرطة بلاغًا عن إطلاق النار على رجل في سيارة في المنطقة، وعندما وصل عناصرها إلى مكان الحادث تعرضوا لإطلاق النار من قِبل مشتبه مجهول الهوية، ووفقًا لقناة "FOX 31 دنفر" المحلية

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا فيما وصفته الشرطة بحالة إطلاق نار نشطة في King Soopers، وهو محل بقالة في Table Mesa.

وأظهر شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الشرطة تحيط بالمبنى حيث يمكن سماع شخص ما عبر مكبر الصوت يقول: "هذا هو قسم شرطة بولدر.. اخرجوا وأيديكم مرفوعة".

تداول رواد موقع "تويتر" صورة تظهر إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

