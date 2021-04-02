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الملاحة الجوية السعودية الخامسة عالمياً في جائزة السلامة

الشركة الوحيدة على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط

أعلنت المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بالمركز الخامس عالمياً في جائزة السلامة بعد منافسة مع عدد كبير من الشركات في العالم، وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القائمة النهائية لأفضل المشاركات العالمية على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

ويعكس الفوز المكانة المهمة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في المملكة عالمياً، ويترجم اهتمامه المنصبّ لما يتعلق بالسلامة الجوية، وكفاءة الأداء للمراقبين الجويين، ويعزز مكانة الشركة السعودية بوصفها أحد رواد صناعة الطيران إقليمياً ودولياً.

وتطلق المنظمة العالمية للملاحة الجوية CANSO هذه الجائزة العالمية للشركات؛ بهدف المساهمة في الحد من مخاطر الطيران خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق تقديمها سنوياً.

وتركز الملاحة الجوية السعودية على كل ما يتعلق بالسلامة، حيث نفذت برامج متخصصة تهدف إلى تمتين ثقافة السلامة في جميع عملياتها وبمختلف منشآتها وإداراتها، والالتزام والمشاركة في السلامة وكفاءة السلامة للمراقبين الجويين وثقافة التقارير والتعلم وخطط الاتصال الداخلي والتوعية مما ينعكس على رفع مستوى سلامة الملاحة الجوية في المملكة.

وتسعى الشركة للمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة مسيرتها للريادة في مجال خدمات الملاحة الجوية على جميع المستويات في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة -حفظها الله -.

يُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على شهادة الأيزو عن أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ونظامي هندسة الصيانة ومعلومات الطيران، وأنهت مؤخراً مشروع توريد وتركيب الأنظمة الملاحية بمطار خليج "نيوم" في إنجاز فريد خلال 77 يوماً فقط، وتنفذ حالياً عدداً من مشاريع الأنظمة الملاحية لعدد من مطارات المنطقة.

وتقوم الشركة بدور أساسي ومهم في تأمين وسلامة حركة الطائرات وتعد عنصراً أساسياً في نجاح صناعة النقل الجوي، وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملاحة الجوية السعودية الخامسة عالمياً في جائزة السلامة
سبق

أعلنت المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بالمركز الخامس عالمياً في جائزة السلامة بعد منافسة مع عدد كبير من الشركات في العالم، وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القائمة النهائية لأفضل المشاركات العالمية على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

ويعكس الفوز المكانة المهمة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في المملكة عالمياً، ويترجم اهتمامه المنصبّ لما يتعلق بالسلامة الجوية، وكفاءة الأداء للمراقبين الجويين، ويعزز مكانة الشركة السعودية بوصفها أحد رواد صناعة الطيران إقليمياً ودولياً.

وتطلق المنظمة العالمية للملاحة الجوية CANSO هذه الجائزة العالمية للشركات؛ بهدف المساهمة في الحد من مخاطر الطيران خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق تقديمها سنوياً.

وتركز الملاحة الجوية السعودية على كل ما يتعلق بالسلامة، حيث نفذت برامج متخصصة تهدف إلى تمتين ثقافة السلامة في جميع عملياتها وبمختلف منشآتها وإداراتها، والالتزام والمشاركة في السلامة وكفاءة السلامة للمراقبين الجويين وثقافة التقارير والتعلم وخطط الاتصال الداخلي والتوعية مما ينعكس على رفع مستوى سلامة الملاحة الجوية في المملكة.

وتسعى الشركة للمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة مسيرتها للريادة في مجال خدمات الملاحة الجوية على جميع المستويات في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة -حفظها الله -.

يُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على شهادة الأيزو عن أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ونظامي هندسة الصيانة ومعلومات الطيران، وأنهت مؤخراً مشروع توريد وتركيب الأنظمة الملاحية بمطار خليج "نيوم" في إنجاز فريد خلال 77 يوماً فقط، وتنفذ حالياً عدداً من مشاريع الأنظمة الملاحية لعدد من مطارات المنطقة.

وتقوم الشركة بدور أساسي ومهم في تأمين وسلامة حركة الطائرات وتعد عنصراً أساسياً في نجاح صناعة النقل الجوي، وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
05:25 PM

الملاحة الجوية السعودية الخامسة عالمياً في جائزة السلامة

الشركة الوحيدة على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بالمركز الخامس عالمياً في جائزة السلامة بعد منافسة مع عدد كبير من الشركات في العالم، وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القائمة النهائية لأفضل المشاركات العالمية على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

ويعكس الفوز المكانة المهمة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في المملكة عالمياً، ويترجم اهتمامه المنصبّ لما يتعلق بالسلامة الجوية، وكفاءة الأداء للمراقبين الجويين، ويعزز مكانة الشركة السعودية بوصفها أحد رواد صناعة الطيران إقليمياً ودولياً.

وتطلق المنظمة العالمية للملاحة الجوية CANSO هذه الجائزة العالمية للشركات؛ بهدف المساهمة في الحد من مخاطر الطيران خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق تقديمها سنوياً.

وتركز الملاحة الجوية السعودية على كل ما يتعلق بالسلامة، حيث نفذت برامج متخصصة تهدف إلى تمتين ثقافة السلامة في جميع عملياتها وبمختلف منشآتها وإداراتها، والالتزام والمشاركة في السلامة وكفاءة السلامة للمراقبين الجويين وثقافة التقارير والتعلم وخطط الاتصال الداخلي والتوعية مما ينعكس على رفع مستوى سلامة الملاحة الجوية في المملكة.

وتسعى الشركة للمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة مسيرتها للريادة في مجال خدمات الملاحة الجوية على جميع المستويات في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة -حفظها الله -.

يُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على شهادة الأيزو عن أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ونظامي هندسة الصيانة ومعلومات الطيران، وأنهت مؤخراً مشروع توريد وتركيب الأنظمة الملاحية بمطار خليج "نيوم" في إنجاز فريد خلال 77 يوماً فقط، وتنفذ حالياً عدداً من مشاريع الأنظمة الملاحية لعدد من مطارات المنطقة.

وتقوم الشركة بدور أساسي ومهم في تأمين وسلامة حركة الطائرات وتعد عنصراً أساسياً في نجاح صناعة النقل الجوي، وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية.

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