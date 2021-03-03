الحزم يحافظ على فارق النقاط التسع.. والفيحاء يواصل المطاردة

في ختام منافسات الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى

حافظ فريق الحزم متصدر دوري الدرجة الأولى على فارق النقاط الـ9 التي تفصله عن أقرب مطارديه بعدما تغلب على نظيره الدرعية بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

رفع الحزم رصيده إلى 59 نقطة بالمركز الأول بينما تجمد رصيد الدرعية عند 34 نقطة بالمركز التاسع.

وتمكن الفيحاء الوصيف من العودة بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه الشعلة بعدما فاز عليه (2-1) رافعاً رصيده إلى 50 نقطة بالمركز الثاني في حين توقف العداد النقطي للشعلة عند 27 نقطة بالمركز الخامس عشر.

ونجح هجر بخطف المركز الرابع بتغلبه على مضيفه البكيرية بهدفين دون مقابل رافعاً رصيده إلى 39 نقطة بينما بقي البكيرية بالمركز الـ18 برصيد 20 نقطة، وحقق الجيل فوزاً ثميناً بتغلبه على ضيفه فريق جدة (2-1)، وحسم التعادل الإيجابي مواجهة أحد وضيفه عرعر بهدف لهدف، كما سيطر التعادل الإيجابي (2-2) على مواجهة الساحل ونظيره النهضة، وفي ختام مباريات الجولة فاز نجران على مضيفه الثقبة بثنائية نظيفة.