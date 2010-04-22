الجزائر تسجِّل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الجزائر تسجِّل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ أكثر من 120 ألفًا
سجّلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.
وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة وصل إلى 120.174 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636، والعدد الإجمالي للوفيات 3172 وفاة.
الجزائر تسجِّل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-21
سجّلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.
وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة وصل إلى 120.174 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636، والعدد الإجمالي للوفيات 3172 وفاة.
21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
10:44 PM
الجزائر تسجِّل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ أكثر من 120 ألفًا
سجّلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.
وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة وصل إلى 120.174 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636، والعدد الإجمالي للوفيات 3172 وفاة.