وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة وصل إلى 120.174 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636، والعدد الإجمالي للوفيات 3172 وفاة.

سجّلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.

الجزائر تسجِّل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-21 سجّلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء. وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة وصل إلى 120.174 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636، والعدد الإجمالي للوفيات 3172 وفاة.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442 10:44 PM

الجزائر تسجِّل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ أكثر من 120 ألفًا





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سجّلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة وصل إلى 120.174 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636، والعدد الإجمالي للوفيات 3172 وفاة.