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ريال مدريد يستغرب ما يدفعه السيتي وتشيلسي.. في صفقات اللاعبين

النادي الإسباني لا زال يسعى لضم "مبابي"

قالت إدارة ريال مدريد إنها منزعجة من الصفقات التي أبرمها مانشستر سيتي وتشيلسي بالفترة الأخيرة، بسبب المبالغ الكبيرة المدفوعة من الناديين رغم تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الأربعاء: فإن فلورنتينو بيريز قلق من الرقم الذي دفع السيتي من أجل ضم البرتغالي روبين دياس، مدافع بنفيكا.

كذلك الأمر نفسه بالنسبة لصفقات تشيلسي بالتعاقد مع الألماني كاي هافيرتيز، مقابل 100 مليون تقريباً؛ مما يساهم ذلك في زيادة أسعار اللاعبين لا خفضها.

يذكر أن ريال مدريد يخطط لضم الفرنسي كيليان مبابي في صيف 2021.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ريال مدريد يستغرب ما يدفعه السيتي وتشيلسي.. في صفقات اللاعبين
سبق

قالت إدارة ريال مدريد إنها منزعجة من الصفقات التي أبرمها مانشستر سيتي وتشيلسي بالفترة الأخيرة، بسبب المبالغ الكبيرة المدفوعة من الناديين رغم تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الأربعاء: فإن فلورنتينو بيريز قلق من الرقم الذي دفع السيتي من أجل ضم البرتغالي روبين دياس، مدافع بنفيكا.

كذلك الأمر نفسه بالنسبة لصفقات تشيلسي بالتعاقد مع الألماني كاي هافيرتيز، مقابل 100 مليون تقريباً؛ مما يساهم ذلك في زيادة أسعار اللاعبين لا خفضها.

يذكر أن ريال مدريد يخطط لضم الفرنسي كيليان مبابي في صيف 2021.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
04:58 PM

ريال مدريد يستغرب ما يدفعه السيتي وتشيلسي.. في صفقات اللاعبين

النادي الإسباني لا زال يسعى لضم "مبابي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت إدارة ريال مدريد إنها منزعجة من الصفقات التي أبرمها مانشستر سيتي وتشيلسي بالفترة الأخيرة، بسبب المبالغ الكبيرة المدفوعة من الناديين رغم تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الأربعاء: فإن فلورنتينو بيريز قلق من الرقم الذي دفع السيتي من أجل ضم البرتغالي روبين دياس، مدافع بنفيكا.

كذلك الأمر نفسه بالنسبة لصفقات تشيلسي بالتعاقد مع الألماني كاي هافيرتيز، مقابل 100 مليون تقريباً؛ مما يساهم ذلك في زيادة أسعار اللاعبين لا خفضها.

يذكر أن ريال مدريد يخطط لضم الفرنسي كيليان مبابي في صيف 2021.

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