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تونس تسجل 1168 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 92 ألفاً و475 والوفيات 3034 شخصاً

سجلت تونس 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 92 ألفاً و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3 آلاف و34 وفاة.

فيروس كورونا الجديد تونس

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تونس تسجل 1168 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 92 ألفاً و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3 آلاف و34 وفاة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
01:14 AM

تونس تسجل 1168 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 92 ألفاً و475 والوفيات 3034 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 92 ألفاً و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3 آلاف و34 وفاة.

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