شاهد.. تفريغ ٤ بواخر قمح في موانئ المملكة بحمولة ٢٥٧ ألف طن

#المؤسسة_العامة_للحبوب: يجري حالياً في جدة والدمام وجازان

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الثلاثاء، إنه يجري حالياً تفريغ ٤ بواخر قمح في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان) بحمولة قدرها (٢٥٧) ألف طن.

يُذكر أن المؤسسة كانت قد أعلنت قبل أيام، أنه تنفيذاً للأمر السامي الكريم بالموافقة على طرح دعوة خاصة لتوريد ١٠ %؜ من احتياجات المملكة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج، فتعلن المؤسسة طرح دعوة للمستثمرين المؤهلين لتوريد كمية (355) ألف طن قمح.

وأوضح حينها محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ أن الكمية المطروحة تم تحديد توريدها خلال الفترة (مايو – نوفمبر 2020م) وفقاً لإمكانات ومواعيد الحصاد في الدول المستثمر بها، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج، مشيراً إلى أن طرح هذه الدعوة يأتي في إطار توجه الدولة "حفظها الله" للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعماً للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

وأشار إلى أن طرح المؤسسة هذه الدعوة يأتي بعد إطلاق المؤسسة موسم تسلُّم القمح المحلي الذي يستهدف شراء (700) ألف طن من القمح المحلي، وذلك في إطار تنويع مصادر وآليات تأمين احتياجات المملكة من القمح.